Полянский: Россия шокирована отказом ФРГ признать геноцид советского народа

Россию шокировала реакция представителей Германии на поднятую в ОБСЕ тему геноцида советского народа. Такое заявление сделал постпред РФ при организации Дмитрий Полянский в ходе круглого стола на тему «Коллаборационизм: невыученные уроки».

«Могу сообщить вам, что мы поднимали здесь, в ОБСЕ, тему геноцида советского народа, и были весьма шокированы реакцией наших немецких коллег, которые фактически пытались отрицать факт такого геноцида, отрицать само существование советского народа», — подчеркнул дипломат.

Полянский назвал позицию германской стороны крайне провокационной и отметил, что она весьма показательна с точки зрения того пути, которым сейчас идёт официальный Берлин.

Напомним, Москва настаивает на официальном признании ФРГ преступлений Третьего рейха и его приспешников геноцидом народов Советского Союза. В российской стороне подчёркивают, что необходимо восстановить историческую справедливость и дать единообразную оценку злодеяниям против всех жителей СССР, особенно на фоне того, что бундестаг в 2022 году признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа, что в Москве считают политически ангажированным вердиктом.