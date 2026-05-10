«Мы ждём чёткого ответа»: Россия требует от ФРГ признать геноцид советских народов

Москва настаивает, чтобы Германия официально признала преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР. С соответствующим заявлением ТАСС выступил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев на дискуссии «Мир посредством диалога» в Берлине.

«Из 27 миллионов погибших подавляющее большинство — мирные жители. Люди, которые ни в чём не были виноваты, становились жертвами расправ, в том числе в ходе так называемых медицинских экспериментов», — сказал он.

Отдельно подчёркивается, что около 19 миллионов жертв связаны с концлагерями и последствиями нацистских экспериментов, проводившихся на территории Германии и оккупированных земель. Обращения по этому вопросу уже направлены российской стороной в адрес правительства ФРГ и депутатов Бундестага, где ожидается официальная позиция.

Ранее германский парламент в 2022 году признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа, что в Москве называют политически мотивированным решением. С российской стороны подчёркивается необходимость восстановления исторической справедливости и единообразной оценки преступлений против всех народов СССР.

По словам Нечаева, жертвы войны не разделяются по национальному признаку, а все народы Советского Союза оказались в числе целей нацистской политики и сегодня покоятся на территории Германии.

Ранее в ФРГ вновь подняли вопрос о необходимости официально признать массовые преступления нацистской Германии против населения СССР геноцидом. Федеральным властям следует прекратить уход от этой темы и дать ей однозначную правовую оценку.