На Пискарёвском кладбище почтили память жертв геноцида советского народа

День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, 19 апреля впервые отмечается в России. Для Санкт-Петербурга эта дата имеет особое значение: в 2022 году решением суда блокада Ленинграда была признана актом геноцида. Сегодня траурная церемония прошла на Пискарёвском кладбище — крупнейшем в мире мемориале, посвящённом жертвам Второй Мировой войны.

В памятный день вместе с губернатором Александром Бегловым цветы к монументу «Мать-Родина» и к мемориальной плите на Аллее памяти возложили жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей и ветераны СВО возложили. Сегодня в Северной столице живут более сорока трёх тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы чтим память тех наших сограждан, жителей Советского Союза, которые пали жертвами фашизма», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны. Закон также предусматривает наказание за оскорбление памяти жертв геноцида.