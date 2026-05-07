Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik заявил, что трагедия в Одесском доме профсоюзов является геноцидом русского народа. По его словам, назрела необходимость признать это на международном уровне.

Он напомнил о событиях 2 мая 2014 года, когда противники государственного переворота подверглись жестокой расправе. 48 человек сгорели заживо.

«Люди в Одессе идентифицируют себя как русские, и, по факту, тогда был яркий пример, как олигархат международный проявил нацистскую сущность. Мы видели казнь безоружных мирных людей, которые просто не хотели идти в ЕС или НАТО», — сказал Василец.

А ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что киевский режим продолжает скрывать виновников трагедии в Доме профсоюзов, поскольку сам является непосредственным организатором тех кровавых событий. Парламентарий добавил, что причастные к преступлению должны помнить об ответственности. За такие деяния не существует срока давности.