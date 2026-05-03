В день 12-й годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов военкор Дмитрий Стешин опубликовал жёсткую колонку на kp.ru. В ней он подвёл итоги того, что изменилось после массового сожжения людей 2 мая 2014 года, и сформулировал три главных урока, которые извлекла Россия.

Первый урок: переговоры с бандеровцами невозможны

Стешин напомнил, что 2 мая 2014 года он сам находился в Славянске. Именно в тот день, около 5 утра, начался первый штурм города со стороны украинских силовиков, вооружённых артиллерией, бронетехникой и авиацией.

«В этом бою мы победили и многое поняли. Полная ясность настала к утру следующего дня, когда валом пошли жуткие кадры из Одессы», – пишет журналист.

Первый и главный вывод: «Сила понимает только силу. Переговоры с бандеровцами невозможны». Захватив власть на Майдане, они запретили значительной части своей страны выбирать язык, друзей, мировоззрение. Право решать свою судьбу можно добыть только в бою – и Донбасс, как подчеркнул Стешин, это сделал.

Второй урок: наши слёзы и горе – только наши

Журналист напомнил, как Запад и мировые СМИ отреагировали на кадры сгоревших заживо людей.

«Нас всех сознательно расчеловечили», – заявил Стешин.

Термины «горелые сепары» и «жжёные колорады» появились в общественном обороте одновременно с фотографиями убитых. Западные информагентства не просто промолчали, а исказили факты. Reuters назвал погибших «вооружёнными и хорошо подготовленными российскими боевиками». Associated Press сообщила, что «милиция не осведомлена о причинах пожара». The New York Times и вовсе написал, что «пророссийские боевики отступили в здание, которое было затем подожжено».

«Параллели с Третьим рейхом не нужно было проводить, они кричали сами о себе!» – возмущается Стешин.

Но ответом Западу стал поток добровольцев в Донбасс – первый случился сразу после 2 мая 2014 года, второй – после кадров с «горловской Мадонной», матерью с убитым ребёнком.

Третий урок: только мы можем покарать убийц

Журналист признался, что 12 лет назад Россия ещё верила в международное право и мораль. Но виновных в Одессе никто не наказал. Мониторинговая миссия ООН спустя пять лет лишь «с обеспокоенностью отметила», что власти не сделали всё необходимое для расследования. И всё.

Однако справедливость, пусть и не сразу, настигает палачей.

«На данный момент большинство непосредственных исполнителей «одесского жертвоприношения» ликвидированы на полях сражений СВО. Остались организаторы. Один из них, комендант Майдана Парубий, уже пристрелен на улице», – констатировал журналист.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что киевский режим продолжает скрывать виновников трагедии в Доме профсоюзов, поскольку сам является непосредственным организатором тех кровавых событий. Парламентарий добавил, что причастные к преступлению должны помнить об ответственности. За такие деяния не существует срока давности.