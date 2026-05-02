Депутат Верховной рады Артём Дмитрук выступил с критикой работы территориального центра комплектования в Одессе. Он обратил внимание, что здание ТЦК находится прямо напротив Дома профсоюзов. Именно там в мае 2014 года радикальные националисты сожгли десятки людей.

Дмитрук заявил, что сотрудники военкомата творят беззаконие на том же месте, где 12 лет назад пролилась кровь. Депутат назвал происходящее жертвоприношением, а самих военкомов — «бесами».

«И вот прошло 12 лет, и там же, на этом месте, бесы продолжают приносить нас в жертву», — написал он в соцсетях.

В 2014 году противники госпереворота в Киеве разбили лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая на Греческой площади вспыхнули столкновения между ними и националистами-сторонниками «Евромайдана». Конфликт перерос в штурм лагеря и завершился разгромом палаточного городка. Люди укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжён. Очевидцы сообщали, что по пытавшимся выбраться из огня велась стрельба. По официальным данным, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 200 получили ранения. Власти Киева спустя 12 лет так и не привлекли никого к ответственности.