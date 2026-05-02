Виктор Медведчук обнародовал фамилии людей, стоявших за организацией массовых убийств в Одессе в 2014 году. Глава движения «Другая Украина» заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства их вины.

По его информации, ключевое совещание прошло за 10 дней до случившегося под руководством исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. На встрече присутствовали глава МВД Арсен Аваков*, руководитель спецслужбы Валентин Наливайченко* и секретарь СНБО Андрей Парубий. К планированию также привлекли олигарха Игоря Коломойского*.

В разговоре с ТАСС Медведчук подчеркнул, что преступление готовили сознательно, выбрав для него день футбольного матча. Это позволяло скрыть присутствие в городе фанатских группировок и пятисот радикалов. Доставку исполнителей на место обеспечивали упомянутые чиновники и подручный Коломойского* Игорь Палица.

Последний руководил акцией непосредственно на улицах. За успешное проведение кровавой операции его назначили губернатором Одесской области уже через четыре дня после трагедии.

Лидер движения «Другая Украина» уверен: пока виновные не предстанут перед трибуналом, говорить о завершении денацификации невозможно. Он добавил, что вместо скамьи подсудимых изуверы получили награды и статус героев, а западные кураторы предпочли закрыть глаза на гибель людей.

Медведчук назвал молчание Европы доказательством того, что там не считают погибших за людей. По его мнению, это стало сигналом для жителей Донбасса взяться за оружие ради защиты собственных семей и идентичности. Сейчас, заключил политик, европейские сторонники противостояния радуются смертям и наживаются на конфликте.

Напомним, 2 мая 2014 года, спустя почти два месяца после государственного переворота на Украине, радикалы атаковали граждан с пророссийскими взглядами, которые разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Люди попытались укрыться в здании Дома профсоюзов, которое впоследствии было подожжено. Согласно официальным данным, жертвами этой трагедии стали 48 человек, ещё более 250 получили ранения. Киев до сих пор не установил и не назвал виновных в произошедшем.

