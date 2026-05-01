Участница событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов уверена, что та трагедия не была стихийной вспышкой насилия. В интервью РИА «Новости» активистка «антимайдана» Ольга Игнатьева заявила, что бойня изначально задумывалась как спланированная акция устрашения против несогласных с новой киевской властью.

По словам женщины, подготовка началась задолго до рокового дня. С середины апреля в Одессу стягивали «сотни майдановских боевиков», которых распределяли по разным точкам города. Они ждали только сигнала.

«Бойня 2 мая – это спланированная акция устрашения, которая была запланирована, чтобы запугать весь украинский народ», – подчеркнула собеседница агентства.

Очевидица обратила внимание на детали, которые, по её мнению, не оставляют сомнений в заранее продуманном сценарии. В течение всего дня 2 мая в Доме профсоюзов было отключено электричество и вода. Более того, участвовавшие в расправе националисты, как утверждает активистка, заранее изучили расположение кабинетов и выключателей, а также повредили пожарные трубы. Ключевым моментом стал рассказ о том, как один из нападавших ворвался в помещение.

«Он сразу раз и включил свет, даже не нащупывал выключатель. То есть он знал, они уже изучили все кабинеты, расположение выключателей», – сказала Игнатьева.

2 мая 2014 года спустя почти два месяца после государственного переворота на Украине радикалы напали на пророссийски настроенных граждан, разбивших палаточный лагерь на площади Куликово поле в Одессе. Люди пытались укрыться в Доме профсоюзов, который затем был подожжён. По официальным данным, в той трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. Киев так и не назвал виновных в той трагедии.

Ранее Life.ru писал, что американский правозащитник Фил Уилайто заявил о контроле фашистских организаций над улицами Одессы сегодня. По его словам, ситуация в городе обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими группами. Правозащитник также указал на необходимость донести до международной аудитории правду о событиях 2 мая 2014 года.