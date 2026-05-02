Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 12:42

Одесситы несут цветы к стихийному мемориалу у Дома профсоюзов

Обложка © Telegram / Политика страны

В 12-ю годовщину трагедии 2 мая 2014 года площадь Куликово поле у Дома профсоюзов в Одессе с утра была оцеплена полицией и Нацгвардией. Люди организовали там стихийный мемориал, сообщает украинское издание «Политика страны».

Одесситы несут цветы к стихийному мемориалу. Фото © Telegram / Политика страны

Допуск к месту возложения цветов контролируют полиция и СБУ. Силовики проверяют документы, а у некоторых граждан — и мобильные телефоны.

Дом профсоюзов в Одессе. Фото © Telegram / Политика страны

Захарова: Успех СВО будет гарантией справедливости для жертв трагедии в Одессе
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не позволит миру забыть о трагических событиях, произошедших в 2014 году в одесском Доме профсоюзов. Она отметила, что все причастные обязательно ответят за свои злодеяния.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar