Одесситы несут цветы к стихийному мемориалу у Дома профсоюзов

В 12-ю годовщину трагедии 2 мая 2014 года площадь Куликово поле у Дома профсоюзов в Одессе с утра была оцеплена полицией и Нацгвардией. Люди организовали там стихийный мемориал, сообщает украинское издание «Политика страны».

Одесситы несут цветы к стихийному мемориалу. Фото © Telegram / Политика страны

Допуск к месту возложения цветов контролируют полиция и СБУ. Силовики проверяют документы, а у некоторых граждан — и мобильные телефоны.

Дом профсоюзов в Одессе. Фото © Telegram / Политика страны

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не позволит миру забыть о трагических событиях, произошедших в 2014 году в одесском Доме профсоюзов. Она отметила, что все причастные обязательно ответят за свои злодеяния.