Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 08:57

Захарова: Успех СВО будет гарантией справедливости для жертв трагедии в Одессе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Гарантией справедливости для погибших 2 мая 2014 года при поджоге украинскими националистами Дома профсоюзов в Одессе станет успешное выполнение задач спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач СВО», — говорится в комментарии Захаровой по случаю годовщины трагедии в Одессе.

После госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая сторонники переворота и националисты разрушили лагерь, а укрывшихся в Доме профсоюзов людей подожгли. В тех, кто пытался спастись, стреляли из толпы. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали. Большинство погибших сгорели заживо.

Тысячи боевиков «Правого сектора»* заслали в мае 2014 в Одессу под видом футбольных фанатов

Ранее жительница Одессы рассказала, что трагедия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года была не стихийной вспышкой насилия, а тщательно спланированной акцией устрашения тех, кто не соглашался с киевской властью. При этом официальный Киев до сих пор не назвал виновных.

Владимир Озеров
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar