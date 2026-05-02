«Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач СВО», — говорится в комментарии Захаровой по случаю годовщины трагедии в Одессе.

После госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая сторонники переворота и националисты разрушили лагерь, а укрывшихся в Доме профсоюзов людей подожгли. В тех, кто пытался спастись, стреляли из толпы. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали. Большинство погибших сгорели заживо.

Ранее жительница Одессы рассказала, что трагедия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года была не стихийной вспышкой насилия, а тщательно спланированной акцией устрашения тех, кто не соглашался с киевской властью. При этом официальный Киев до сих пор не назвал виновных.