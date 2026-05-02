Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда не позволит предать забвению трагические события в одесском Доме профсоюзов. Она подчеркнула: у этого злодеяния нет срока давности.

Председатель Совфеда выразила уверенность, что каждый, кто причастен к этой бойне, рано или поздно ответит за содеянное. По её мнению, приговор вынесут не только конкретным исполнителям, но и идейным вдохновителям.

«Приговор должен быть и каждому конкретному исполнителю, и идейным вдохновителям, и организаторам», — приводит слова Матвиенко РИА «Новости».

Матвиенко констатировала: ждать правосудия от Владимира Зеленского и его команды бессмысленно, они укрывают своих подельников. Но настоящий позор, добавила она, лёг на всю западную цивилизацию, которая за 12 лет ограничилась лишь «расплывчатым вердиктом Европейского суда по правам человека».

Спикер назвала такое молчание «несмываемой печатью на европейской цивилизации». Она пообещала, что после завершения спецоперации это чудовищное преступление займёт особое место в череде обвинений против бандеровского режима.

Сторонники «антимайдана» после госпереворота на Украине разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и националистами, поддержавшими «Евромайдан». Беспорядки переросли в штурм палаточного лагеря на Куликовом поле, завершившийся его разгромом и поджогом Дома профсоюзов, где укрывались противники захвативших власть в Киеве. По свидетельствам, из толпы велась стрельба по пытавшимся покинуть горящее здание. Согласно официальным данным, 48 человек погибли. Общее число раненых достигло 200.