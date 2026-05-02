«Насиловали, стреляли, отрубали ступни»: Выжившая описала ад в Доме профсоюзов Одессы 2 мая

Ольга Игнатьева, участница событий 2 мая 2014 года в Одессе, пережила ад наяву. Через 12 лет она рассказала о том, что творилось внутри горящего Дома профсоюзов и снаружи – в руках разъярённой толпы националистов. По её словам, то, что произошло, нельзя назвать иначе как спланированной бойней и акцией устрашения.

Игнатьева вспоминает, что толпа действовала хладнокровно и организованно. Людей начали выкуривать из здания с помощью удушливого газа и «коктейлей Молотова». Едкий дым заставлял задыхаться, а когда кто-то из женщин пытался высунуться из окна, чтобы глотнуть свежего воздуха, по ним стреляли на поражение.

«Начали кидать коктейли Молотова, потом запускали ещё какой-то удушливый газ. Людей, которые пытались высунуться из окна, чтобы набрать пару глотков воздуха, – женщины в основном – стреляли по ним», – поделилась собеседница РИА «Новости».

Тем, кто всё же пытался спастись бегством через выходы, путь преграждала озверевшая толпа. Игнатьева говорит, что на площади устроили так называемый «коридор позора». Каждого, кто выходил из здания, избивали – ногами, палками, подручными предметами. Особенно свирепствовали против тех, кто носил георгиевские ленточки или другую пророссийскую символику. Их били до полусмерти, а некоторых, по словам активистки, убивали на месте.

«В Доме профсоюзов… там били, убивали, насиловали, стреляли, кололи ножами… там зверства были жуткие», – сказала Игнатьева.

Самым шокирующим откровением стали слова о том, что националисты, по утверждению выжившей, проводили некие сатанистские* ритуалы. Были случаи, когда у погибших отрубали ступни, чтобы «душа не ушла».

«Они вот этот сатанистский* ритуал проводили, типа «ты мёртвым не уйдёшь от нас». Поэтому я их называю нацисты-сатанисты*, и, конечно, такому никогда прощения не будет», – заключила Игнатьева.

Сама Ольга спрятала в сумке георгиевскую ленту, боясь, что её найдут.

Ранее Игнатьева также рассказала о подготовке к бойне: с середины апреля 2014 года в Одессу стягивали сотни боевиков, ждавших приказа. Она также подтвердила, что перед пожаром в здании отключили свет и воду, а нападавшие отлично ориентировались в помещении.

