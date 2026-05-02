Киевский режим продолжает скрывать виновников трагедии в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Политик уверен, что сами организаторы этих событий находятся в Киеве.

«Даже через десятилетие виновников зверского преступления украинский режим упорно скрывает, так как сам является непосредственным организатором тех кровавых событий», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Шеремет добавил, что причастные к преступлению должны помнить об ответственности. За такие деяния не существует срока давности. Каждый виновный будет найден и получит заслуженное наказание, уверен парламентарий.

По мнению депутата, после освобождения Украины от нацистского режима у Дома профсоюзов в Одессе должен появиться памятник. Мемориал посвятят невинным жертвам современного нацизма. Этот монумент станет напоминанием всему миру.

Шеремет добавил, что преступный Запад с помощью продажной киевской хунты пытался превратить некогда процветающую Украину в масштабную фабрику смерти.

В 2014 году противники госпереворота в Киеве разбили лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая на Греческой площади вспыхнули столкновения между ними и националистами-сторонниками «Евромайдана». Конфликт перерос в штурм лагеря и завершился разгромом палаточного городка. Люди укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжён. Очевидцы сообщали, что по пытавшимся выбраться из огня велась стрельба. По официальным данным, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 200 получили ранения. Власти Киева спустя 12 лет так и не привлекли никого к ответственности.