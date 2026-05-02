Активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева до сих пор отчётливо помнит 2 мая 2014 года, когда вместе с другими товарищами ей пришлось прятаться в Доме профсоюзов от националистов. Женщина рассказала РИА «Новости», что ей чудом удалось выжить, спрятавшись в кабинете, где был стихийно создан медпункт.

«Потом в нас кинули «коктейль Молотова», я первый раз в своей жизни увидела вот эту горящую бутылку, которую закидывают тебе под ноги, и второй раз она прямо ко мне под ноги упала, я успела отскочить, воды уже не было, чтобы потушить, Мы начали убегать, начал идти чёрный дым, мы бежали к лестнице, кто-то забегал в кабинеты, но в кабинетах было хуже, потому что там, по сути, потом люди задыхались, потому что дым заходил», — поделилась Ольга.

Беснующиеся и вооружённые радикалы окружили Дом профсоюзов, взяв в плотное кольцо, после чего началась стрельба по окнам. Также была прекращена подача воды и света к зданию. Ольга отметила, что стреляли прямо по людям, которые выглядывали из окон и молили остановить этот беспредел и убийства. Это была настоящая массовая расправа, добавила женщина.

Она помнит, как националисты ворвались в здание. «Антимайдановцы» побежали на верхние этажи. Многих отлавливали и избивали битами. В людей бросали стекло, бутылки, пускали в комнаты газ. Ольга сказала, что мужчины пытались обороняться и заслонять собой женщин, в итоге принимали на себя смертельные удары от радикалов.

Когда вооружённая толпа добралась до помещения, где скрывалась Ольга, кто-то крикнул, чтобы не били женщин. В итоге некоторых из них вывели из здания, отобрав всё ценное: деньги, сумки, телефоны. Ольга до сих пор не верит, что ей удалось выжить. Все, кто тогда находился рядом с ней погибли: либо задохнувшись от дыма, либо от были жестоко убиты.

Напомним, 2 мая 2014 в Одессе люди вышли на улицы в знак протеста с переворотом в Киеве. Сначала актвиисты поставили палаточный лагерь. Но на город с западной части Украины были брошены националисты и радикалы, которые напали на активистов. Последние пытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание, а пытавшихся покинуть его — расстреливали. Погибшими официально числятся 48 человек, большинство из них сгорели заживо в помещениях Дома профсоюза. Более 250 получили ранения и ожоги. Предположительно, Киев занизил число жертв. За убийства никто не понёс наказание. Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года была не стихийной вспышкой насилия, а тщательно спланированной акцией устрашения тех, кто не соглашался с киевской властью.