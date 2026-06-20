«Мы соседи, а Германия нет»: Польша втянулась в борьбу за право сесть за стол переговоров с РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава должна быть включена в переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта на соседских основаниях. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Мы соседи как России, так и Украины, а вы, Германия, — нет», — категорично подчеркнул Сикорский.

По его мнению, Польша несёт прямые риски из-за военной поддержки Украины, поэтому заслуживает особого места за столом переговоров. Он также отметил, что Украина остаётся ключевой стороной и сама должна определять, кто будет представлять её интересы в возможном диалоге с Россией.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюзу не стоит торопиться с обсуждением возможного переговорщика с Россией. Лидер немецкого правительства уверен, что вопрос о том, кто именно будет представлять ЕС, имеет смысл решать только в случае, если диалог действительно начнётся.