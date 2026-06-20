«Радикальна позиция»: В РАН сочли раскол в Европе стимулом для переговоров с Россией

Европа сейчас не готова к полноценным переговорам с Россией, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Инициативу главы Евросовета Антониу Кошты возобновить диалог с Москвой он объяснил тяжёлым экономическим положением ЕС, где энергетический кризис приводит к закрытию предприятий и росту безработицы.

«Переговорный процесс всегда подразумевает компромисс и сближение позиций сторон, а позиция европейцев достаточно радикальна — Россия должна капитулировать», — подчеркнул политолог в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом он допустил появление отдельных частных инициатив со стороны некоторых европейских стран. Отказ Франции и Германии от диалога эксперт связал с воинственным настроем Берлина и стремлением Парижа укрепить роль ядерного лидера в Европе.