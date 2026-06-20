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20 июня, 14:59

«Наша страна желает мира»: Немцы прошли по Берлину, выступая против милитаризации ЕС

В Берлине началась масштабная акция за мир с Россией

Обложка © Wikipedia / A.Savin

Обложка © Wikipedia / A.Savin

В центре Берлина прошла антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Несколько сотен человек собрались у Бранденбургских ворот.

Участники акции держали плакаты с лозунгами: «Наша страна желает мира», «Против агрессивной политики в отношении России», «Выйти из НАТО прямо сейчас». Они выступают против милитаризации Европы, требовали возобновить диалог с Москвой, признать геноцид советского народа в годы войны и остановить исторический реваншизм.

На плакатах также были призывы остановить расширение НАТО, отменить санкции против России и прекратить гонку вооружений. Выступавшие подчёркивали важность мира и диалога с Россией.

Среди участников заметили политиков, в том числе внешнеполитического эксперта партии BSW Севим Дагделен. После митинга демонстранты планируют пройти к памятнику советскому воину в Тиргартене, чтобы почтить память бойцов Красной Армии.

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Ранее у президентского дворца Шандора в Будапеште прошёл многотысячный митинг в поддержку президента Тамаша Шуйока. Люди вышли на акцию, чтобы выразить протест против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который добивается досрочной отставки главы государства.

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Наталья Афонина
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