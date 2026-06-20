В центре Берлина прошла антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Несколько сотен человек собрались у Бранденбургских ворот.

Участники акции держали плакаты с лозунгами: «Наша страна желает мира», «Против агрессивной политики в отношении России», «Выйти из НАТО прямо сейчас». Они выступают против милитаризации Европы, требовали возобновить диалог с Москвой, признать геноцид советского народа в годы войны и остановить исторический реваншизм.

На плакатах также были призывы остановить расширение НАТО, отменить санкции против России и прекратить гонку вооружений. Выступавшие подчёркивали важность мира и диалога с Россией.

Среди участников заметили политиков, в том числе внешнеполитического эксперта партии BSW Севим Дагделен. После митинга демонстранты планируют пройти к памятнику советскому воину в Тиргартене, чтобы почтить память бойцов Красной Армии.

Ранее у президентского дворца Шандора в Будапеште прошёл многотысячный митинг в поддержку президента Тамаша Шуйока. Люди вышли на акцию, чтобы выразить протест против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который добивается досрочной отставки главы государства.