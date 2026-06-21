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Регион
21 июня, 09:42

Украденной картиной Пикассо оказался подлинник с Мари-Терез Вальтер за €15 млн

Обложка © YouTube / Синхронизация

Обложка © YouTube / Синхронизация

Картиной испанского художника Пабло Пикассо, которую во Франции правоохранители обнаружили во время расследования дела о незаконном обороте наркотиков, оказалась работа с изображением Мари-Терезы Вальтер, пишет Le Parisien.

Стоимость полотна с изображением спутницы художника в 1927–1935 годах оценивается примерно в 12–15 миллионов евро. Произведение было найдено в ходе обыска в Ормесон-сюр-Марн. Операция проводилась в рамках дела, связанного с предполагаемой сетью наркоторговли. Следствие установило, что картина находилась среди имущества, изъятого у родственницы мужчины, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков.

По данным расследования, полотно было создано в период отношений Пикассо и Мари-Терезы Вальтер, которая стала одной из его главных муз. Их знакомство в 1927 году положило начало длительному периоду в творчестве художника, когда он неоднократно обращался к её образу в своих работах.

Сейчас правоохранители выясняют, каким образом произведение оказалось вне законного оборота и связано ли оно напрямую с деятельностью фигурантов дела. Кстати, кроме картины было изъято около 20 кг гашиша, а также крупная партия брендовой одежды и кэш — несколько тысяч евро.

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Николь Вербер
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