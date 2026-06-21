Во Франции полиция нашла украденную картину Пикассо, расследуя дело о наркотиках

Во Франции правоохранители обнаружили похищенную картину испанского художника Пабло Пикассо во время расследования дела о незаконном обороте наркотиков. Об этом пишет Actu17.

Полотно, стоимость которого оценивается в десятки миллионов евро, нашли в ходе серии обысков в департаменте Валь-де-Марн под Парижем. Ранее картина была похищена из одного из столичных хранилищ.

Помимо произведения искусства, полицейские изъяли около 20 килограммов гашиша, крупную партию брендовой одежды и несколько тысяч евро наличными.

Следствие уже задержало шестерых подозреваемых. По информации французских изданий, один из фигурантов работал в хранилище и на протяжении нескольких недель выносил оттуда ценности. Среди похищенного имущества оказалась и картина Пикассо.

Ранее в Париже прошёл необычный благотворительный розыгрыш. Участник лотереи купил билет за 100 евро и сорвал джекпот — картину Пабло Пикассо. Стоимость работы оценивают примерно в миллион евро. Это около 89 миллионов рублей.