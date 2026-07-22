Сын Байдена заделался в художники и пытается продать свои картины по $54 тыс.

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, выставил на продажу свои картины по цене $54 тыс. за (около 4,2 млн рублей) каждую, сообщает The New York Post со ссылкой на источники. В стоимость покупки также включена возможность провести видеозвонок с художником, во время которого он рассказывает о конкретной работе.

Для продвижения своих картин Байден-младший запустил активную кампанию в социальных сетях, привлекая инфлюенсеров с миллионами подписчиков. С мая он набрал около 335 тыс. подписчиков в запрещённой сети, где позиционирует себя как художник и писатель.

Ранее издание сообщало, что Хантер скрывается в Калифорнии из-за долгов свыше $20 млн: $17 млн он должен юристам в Вашингтоне, $5 млн — бизнесмену Кевину Моррису и более $1 млн — арт-дилеру. Позднее стало известно, что он устроился на работу в наркологический реабилитационный центр в Южной Калифорнии.

Между тем недавно Хантер Байден выиграл судебный иск о клевете на сумму $1,7 млн. Суд Калифорнии удовлетворил его претензии к бывшему генеральному директору Overstock.com Патрику Бирну. Разбирательство касалось интервью, в котором Бирн утверждал, что Хантер якобы пытался использовать связи с отцом для получения взятки от правительства Ирана. Суд признал обвинения ложными и присудил Байдену $1,7 млн штрафных убытков.