22 мая, 12:59

«Я был деградировавшим крэковым наркоманом»: Сбежавший из США сын Байдена выступил с признанием

Хантер Байден. Обложка © ТАСС / Zuma

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что в прошлом страдал наркотической зависимостью, но уже несколько лет находится в ремиссии. Отпрыск бывшего главы Белого дома излил душу в интервью журналистке Кандис Оуэнс.

«Я был крэковым наркоманом. Я был деградировавшим крэковым наркоманом», — сказал он, добавив, что не употребляет наркотики с 1 июня 2019 года.

Хантер Байден стал первым ребёнком действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяли неуплату налогов в Калифорнии, а также отдельное дело в Делавэре, связанное с хранением оружия при употреблении запрещённых веществ.

Напомним, что сын Байдена экстренно сбежал из Америки из-за долга почти в $20 миллионов. Точное местонахождение Хантера не уточняется, но ранее его видели в Южной Африке.

Полина Никифорова
