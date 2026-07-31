«Лужникам» — 70 лет: как главная арена России пережила Олимпиаду, финалы и великие концерты Оглавление Деревня, которая уступила место стадиону Стройка, которая не знала выходных Как «Лужники» стали кузницей рекордов Олимпийский триумф и трагедия одной ночи Рок-н-ролл, барахолка и прощание с Цоем Новая арена для нового века Бетонная чаша в излучине Москвы-реки видела Олимпиаду 80-х, страшную давку и вещевой рынок, а теперь встречает Месси и мировые чемпионаты. «Лужникам» исполняется 70 лет. Life.ru вспомнил, как деревня превратилась в главный стадион страны. 31 июля, 13:00 «Лужникам» 70 лет: история главного стадиона России — от деревни до арены мирового уровня. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Стужин, Михаил Джапаридзе © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

31 июля главному стадиону страны исполняется ровно 70 лет. За эти годы бетонная чаша в излучине Москвы-реки успела принять Олимпиаду, пережить страшную давку и на десять лет превратиться в вещевой рынок. Здесь играл Месси и пел Джексон, здесь Цой дал последний концерт, а советские спортсмены ставили рекорды под красным флагом. Life.ru прошёлся по семи десятилетиям истории «Лужников», собрал главные повороты этой судьбы и откопал архивные кадры, по которым видно, как менялась арена.

Деревня, которая уступила место стадиону

Кто построил «Лужники» и почему выбрали именно это место в Москве? Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин

Мало кто помнит, что до середины XX века на месте главной арены страны стояла обычная деревня Лужники. Первые упоминания о ней встречаются ещё в документах XV века, а название пошло от заливных лугов в излучине Москвы-реки. К началу прошлого столетия место считалось глухой окраиной за окружной железной дорогой, куда москвичи и не думали заглядывать. Именно эта заброшенность и сыграла на руку проектировщикам: свободной земли рядом с центром города было хоть отбавляй.

23 декабря 1954 года правительство СССР подписало постановление о строительстве большого московского стадиона, и выбор пал именно на Лужники. Автором проекта стал архитектор Александр Власов вместе с коллегами Игорем Рожиным и Николаем Улласом, а весь проект уместился всего в три месяца работы. Здание получилось по-хрущёвски строгим, без единого лишнего завитка. Архитектор Андрей Иконников описывал стройку так: «Украшательство, лишавшее ясности архитектуру начала 50-х годов, отвергнуто».

Стройка, которая не знала выходных

Как строили «Лужники»: главные факты о легендарном московском стадионе. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Строительство стартовало в апреле 1955 года, и уже через 450 дней на месте бывшей деревни стоял готовый стадион. Ради этого снесли все окрестные постройки, включая Тихвинскую церковь XVIII века, а восемь тысяч человек переселили в новые дома. На стройплощадку завезли свыше трёх миллионов кубометров грунта и вбили в землю 10 тысяч свай, чтобы уберечь фундамент от разлива реки. Работали здесь добровольцы со всей страны — для Союза это была народная стройка, дело чести.

Курировала грандиозный проект первый секретарь Московского горкома партии Екатерина Фурцева, и, судя по темпам, справлялась она блестяще. Такие сроки для стадиона на сто тысяч зрителей и сегодня выглядят фантастикой, а тогда это стало настоящим прорывом советского строительства. Назвали Центральный стадион имени В. И. Ленина. Уже 31 июля 1956 года арена распахнула двери перед публикой: первый матч между сборными РСФСР и Китая закончился победой хозяев поля 1:0. С этого дня отсчёт истории «Лужников» пошёл на десятилетия вперёд.

Как «Лужники» стали кузницей рекордов

История стадиона «Лужники»: Спартакиада, Олимпиада и великие концерты. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Летом 1956 года, буквально через несколько дней после открытия, стадион принял Первую летнюю Спартакиаду народов СССР — грандиозный смотр спортивных талантов со всей страны. Именно тут стайер Владимир Куц установил рекорд СССР на дистанции 10 000 метров, а трибуны ломились от зрителей. Через год арена принимала уже VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, и весь мир впервые массово увидел советскую столицу глазами гостей из десятков стран.

23 сентября 1956 года на поле «Лужников» (тогда ещё Центральный стадион имени В. И. Ленина) впервые вышла настоящая сборная СССР по футболу — она сыграла товарищеский матч против сильной команды Венгрии и уступила со счётом 0:1. В воротах советской команды стоял Лев Яшин, а атаку возглавляли Игорь Нетто и Эдуард Стрельцов — имена, которые сегодня знает каждый любитель футбола. Уже через полгода почти тот же состав добудет золото Олимпиады в Мельбурне. Так скромный товарищеский матч оказался репетицией большой победы.

Олимпийский триумф и трагедия одной ночи

Олимпиада-80 и трагедия 1982 года: чёрные и светлые страницы истории «Лужников». Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Летом 1980 года стадион стал главной ареной московской Олимпиады — сюда съехались тысячи спортсменов со всего мира, несмотря на бойкот части стран. Церемонию открытия почтил присутствием генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, а олимпийский огонь внёс на стадион трёхкратный чемпион Виктор Санеев. Закрытие Игр запомнилось миллионам навсегда: гигантский олимпийский Миша медленно уплыл ввысь под шарами и растворился в московском небе, а зрители смотрели и плакали.

Но история арены знала и по-настоящему мрачные страницы. 20 октября 1982 года на матче Кубка УЕФА между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» на трибунах случилась чудовищная давка — погибли 66 человек, многие из них были совсем молодыми парнями и девушками. Советская пресса рассказала об этой трагедии лишь спустя годы: подобные истории тогда предпочитали замалчивать. Сегодня эта дата остаётся одной из самых тяжёлых в истории отечественного футбола и напоминанием о цене человеческих ошибок на трибунах.

Рок-н-ролл, барахолка и прощание с Цоем

Фото © ТАСС / Чумичев Александр, Яцина Владимир

Падение железного занавеса открыло стадиону совершенно новую страницу. В августе 1989 года там прогремел двухдневный фестиваль с участием Bon Jovi, Scorpions и Оззи Осборна. Легендарная немецкая группа настолько прониклась атмосферой Москвы, что позже записала песню Wind of Change, ставшую гимном целой эпохи перемен. А 24 июня 1990 года на этой же сцене отыграл свой последний концерт Виктор Цой с группой «Кино» — через два месяца музыканта не станет.

Девяностые годы обошлись со стадионом сурово: комплекс приватизировали, из названия исчезло имя Ленина и теперь стадион назывался просто «Лужники», а вокруг арены раскинулся один из крупнейших вещевых рынков Москвы — сотни палаток с одеждой просуществовали здесь до 2011 года. При этом футбол и большие концерты никуда не делись: в 1993 году в «Лужниках» впервые в России выступил Майкл Джексон, а московский «Спартак», у которого не было своего стадиона, продолжал играть именно тут. Барахолка соседствовала с большим спортом почти два десятилетия подряд.

Новая арена для нового века

«Лужники» после реконструкции: как изменился стадион к чемпионату мира 2018 года. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В 2013 году стадион закрыли на самую масштабную реконструкцию за всю историю: от старого здания оставили только фасад и кровлю весом 14 тысяч тонн, а трибуны возвели заново, придвинув их ближе к полю. Работы завершились в 2017 году, и вместимость арены составила 81 тысячу зрителей. Первый матч после обновления прошёл 11 ноября 2017 года против сборной Аргентины, в составе которой на поле вышел сам Лионель Месси — билеты на игру раскупили за считаные дни.

Правда, дебют новых «Лужников» омрачила давка на выходе: верхний ярус трибун не могли покинуть больше сорока минут. Комментатор Дмитрий Губерниев тогда прямо предупредил: «Если будем так встречать гостей в 2018 году, будет немножко стыдно». Организаторы урок усвоили: летом 2018-го, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу, арена безупречно провела семь матчей, включая финал. Сегодня, спустя 70 лет после открытия, «Лужники» по-прежнему остаются главной футбольной и концертной сценой страны.

Семьдесят лет — солидный возраст даже для стадиона, но «Лужники» за это время не превратились в музейный экспонат. Они меняли форму, переживали кризисы, хоронили целые эпохи и рождали новые традиции, оставаясь при этом местом, куда хочется прийти снова. Деревянные скамьи сменились комфортными креслами, а вещевой рынок — медиаэкраном на крыше, но дух главной арены страны остался прежним. Кстати, если советское прошлое до сих пор будоражит вашу ностальгию, отвлекитесь и проверьте, угадаете ли вы 8 советских исторических фильмов по одному кадру.

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Авторы Сергей Трофимов