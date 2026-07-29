От яда до символа свободы: Как губная помада меняла жизнь женщин и почему мужчины пытались её запретить

Мало кто знает, что 29 июля отмечают Международный день губной помады, а ведь это практически второе 8-е Марта! Конечно, сегодня это скорее неофициальный бьюти-праздник, получивший широкую известность в 2016 году, однако история его главного символа насчитывает несколько тысячелетий. Life.ru рассказывает, чем древние красавицы рисковали ради алых губ, почему помада пугала мужчин и в какой момент она превратилась из косметики в политическое заявление.

Как и зачем в древности красили губы?

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Красить губы люди начали более пяти тысяч лет назад! Ещё в Древней Месопотамии состоятельные женщины измельчали красные минералы, гематит и охру. Их смешивали с животным жиром или пчелиным воском, получая стойкую помаду. В гробницах знатных шумеров археологи действительно находили раковины и небольшие сосуды со следами таких красителей.

А в Древнем Египте косметикой активно пользовались как женщины, так и мужчины. Макияж указывал не на пол, а на социальный статус и близость к богам. Фараоны, жрецы и знать наносили яркий макияж, считая его священным. Для губ чаще всего использовали красную охру и киноварь, смешивая их со смолами, растительными маслами и животными жирами. Чем насыщеннее и ярче был цвет, тем выше был статус обладателя. Однако за желание показать свой статус люди нередко платили здоровьем... Почему? Сейчас всё расскажем.

Алые губы требуют жертв!

История создания губной помады: из чего делали косметику для губ несколько тысяч лет назад и зачем её использовали мужчины? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Стоит сказать, что безопасными древние и средневековые косметические рецепты назвать сложно. В красители помады могли добавлять соединения свинца, киноварь, содержащую ртуть, и другие вещества, которые постепенно накапливались в организме. Такая косметика раздражала кожу, провоцировала выпадение волос, разрушала зубы и при регулярном использовании могла привести к серьёзному отравлению.

Даже в XVIII–XIX веках, когда декоративная косметика стала только женским атрибутом, для румян и красок для губ продолжали использовать красный свинец и сульфид ртути. Об их опасности уже знали, поэтому в книгах о красоте женщин предупреждали о том, что растительные красители безопаснее минеральных. Однако производители нередко заменяли дорогой кармин более дешёвыми и ядовитыми веществами. В США проблему токсичных красных пигментов удалось взять под законодательный контроль лишь в 1920-е годы.

Как мужчины забыли, что и сами красили губы?

Запрет красной помады: почему яркий макияж веками вызывал страх и осуждение мужчин? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Очень быстро помада превратилась в инструмент, с помощью которого общество разделяло женщин на «приличных» и «неприличных». Ещё в Древней Греции ярко накрашенные губы связывали с проституцией. По некоторым данным, работницы публичных домов должны были появляться на улицах с заметным макияжем, чтобы их нельзя было принять за свободных горожанок. В христианской Европе косметику часто осуждали как попытку изменить внешность, данную человеку Богом. Особенно подозрительно относились к красной помаде, поскольку яркий рот ассоциировали с похотью, обманом и грехом. При этом запреты регулярно нарушали и знатные женщины, и мужчины. В XVI–XVIII веках европейские аристократы обоих полов пользовались пудрой, румянами и красили губы.

А в 1650 году в английском парламенте на полном серьёзе собирались рассмотреть законопроект против раскрашивания лица, искусственных мушек и «непристойных нарядов». До полноценного принятия документа дело не дошло. А вот популярная история о том, что в 1770 году британкам якобы запретили косметику под угрозой обвинения в колдовстве, — это миф. Однако сама идея наказать женщину за «обман» мужчины никуда не исчезла. Видимо, забыв о традициях предков, в 1915 году законодатели американского Канзаса рассматривали предложение объявить правонарушением использование косметики женщинами младше 44 лет, если с её помощью они создавали «ложное впечатление». Законопроект провалился, но прекрасно показал, насколько опасной мужчинам казалась возможность женщины самостоятельно управлять своей внешностью.

Борьба за право быть накрашенной

От тайного макияжа до публичного протеста: как женщины добились права краситься и не скрывать косметику? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Борьба за косметику не выглядела как отдельное движение с лозунгами «Верните женщинам помаду». Скорее, это было многолетнее сопротивление попыткам общества решать, какой должна быть «приличная» внешность. Женщин осуждали и за слишком яркий макияж, и за его отсутствие, а накрашенное лицо нередко воспринимали как доказательство распущенности или намеренного обмана мужчины. В XIX веке косметикой пользовались даже дамы из высшего общества, но делали это тайно. Лёгкие румяна, пудра и краска для губ должны были выглядеть так, будто женщина родилась с безупречной кожей и яркими губами.

В начале XX века женщины начали краситься не только дома, но и в кафе, театрах и на улице. Портативные пудреницы и помада в металлическом футляре позволяли поправлять макияж на глазах у окружающих. Особенно вызывающе вели себя девушки 1920-х годов: они коротко стриглись, носили укороченные юбки, курили и без стеснения доставали помаду за столом. А в 1968 году участницы протеста против конкурса «Мисс Америка» бросали косметику, накладные ресницы, бигуди и другие вещи в «мусорную корзину свободы». Они выступали уже не за право краситься, а против обязанности соответствовать навязанному идеалу красоты.

На войне все помады хороши

Красная помада во время Второй мировой войны: почему косметика стала символом стойкости и надежды? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

А вот во время Второй мировой войны красная помада стала символом стойкости. На плакатах и в рекламе женщины появлялись с аккуратно накрашенными губами даже в рабочей форме. Косметика помогала сохранить ощущение нормальной жизни среди тревог, потерь и тяжёлого труда. При дефиците женщины заменяли помаду свекольным соком и другими подручными красителями.

Самая показательная история произошла после освобождения концлагеря Берген-Бельзен в апреле 1945 года. Вместе с гуманитарной помощью туда неожиданно доставили большую партию красной помады. Подполковник британской армии Мервин Гонин вспоминал, как истощённые узницы лежали без белья и одежды, но с алыми губами. Вот так косметика снова сделала женщин личностями, а не безымянными номерами.

Так почему же помада стала символом свободы? Женщинам веками пытались указывать, как им следует выглядеть: яркие губы объявляли признаком распущенности, косметику называли обманом, а одновременно с этим естественное лицо считали недостаточно ухоженным. Поэтому настоящая победа заключается не в разрешении использовать косметику, а в праве самостоятельно решать, краситься сегодня или нет.

К слову, современная индустрия красоты появилась не только из-за борьбы женщин, но и благодаря людям, которые однажды не побоялись изменить привычные правила. Среди них оказались выходцы из России, стоявшие за Max Factor и косметическим брендом Lime Crime. О том, какие ещё знаменитые компании создали русские эмигранты, Life.ru рассказал ранее.