Ваня Дмитриенко вошёл в Книгу рекордов России после концерта в «Лужниках»

Книга рекордов России признала Ваню Дмитриенко самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на Большой спортивной арене «Лужников». На момент выступления певцу исполнилось 20 лет, девять месяцев и восемь дней, сообщил главный редактор организации Станислав Коненко.

«Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко», — сказал Коненко.

Представитель Книги рекордов России вручил артисту награду после концерта. Организация официально внесла достижение Дмитриенко в реестр. Ранее самым молодым исполнителем, который провёл сольный концерт на стадионе «Лужники», считался Егор Крид. Теперь этот статус перешёл к Ване Дмитриенко.

Ранее Дмитриенко разыскал юную поклонницу после одного из своих концертов. Девочка подпевала исполнителю и плакала во время каждой песни. Её реакция растрогала артиста, поэтому он решил устроить ей сюрприз. Команда певца пригласила поклонницу в студию под предлогом обычного интервью. Во время записи Дмитриенко появился в помещении с букетом и подарком, а затем лично поблагодарил девочку за поддержку.