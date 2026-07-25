Плакала на каждой песне: Ваня Дмитриенко нашёл самую эмоциональную фанатку и устроил ей сюрприз мечты

Певец Ваня Дмитриенко организовал неожиданное поздравление для юной зрительницы, чья реакция на выступление не осталась незамеченной. Во время одного из концертов артист обратил внимание на девочку, которая не просто подпевала, а со слезами на глазах проживала каждую композицию.

Ваня Дмитриенко устроил сюрприз для юной поклонницы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitrienko_vanya

Исполнитель решил разыскать самую эмоциональную поклонницу. Её пригласили на студию под предлогом записи обычного интервью.

Когда встреча уже шла, в помещении неожиданно появился сам Дмитриенко с букетом и презентом. Артист лично выразил благодарность за искреннюю поддержку его творчества.

Певец признался, что был глубоко тронут такой отдачей от зала. Именно живой отклик девочки побудил его устроить этот сюрприз.

Life.ru рассказывал, как зрители Вани Дмитриенко встревожились состоянием исполнителя после просмотра его концертного влога на YouTube, где он рассказал, что перед выступлением ощутил резкое недомогание, пожаловавшись на внутреннюю дрожь и давящее чувство в груди. Певец описал своё состояние как оцепенение, сравнив его с внезапным страхом, будто внутри всё замирает в ожидании чего-то неладного.