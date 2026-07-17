«Когда в груди распирает»: Фанаты Дмитриенко всерьёз опасаются за ментальное состояние артиста

Поклонники Вани Дмитриенко всерьёз обеспокоились состоянием здоровья молодого исполнителя. Поводом для тревоги послужил его влог из концертного тура, опубликованный на YouTube.

Фанаты Вани Дмитриенко призвали команду внимательно относиться к его здоровью после признания артиста в недомогании. Фото © YouTube/ Ваня Дмитриенко

Перед одним из выходов на сцену артист почувствовал сильное недомогание. Он пожаловался на внутреннюю дрожь и неприятное распирающее ощущение в груди. Сам певец описал случившееся как состояние оцепенения.

«Почему так, не понимаю. Это даже не паничка, знаешь, когда в груди распирает. И страх прям такой жёсткий. Знаешь, как когда видишь что-то страшное, цепенеешь внутри. Будто замирает всё внутри. Будто страх чего-то такого, что на сцене что-то не так пойдёт», — признался он.

Справиться с приступом удалось после разговора с личным психологом. Она напомнила музыканту, что все тревоги отступят с первыми аплодисментами зрителей. Несмотря на благополучный выход из ситуации, в комментариях поклонники пожелали Дмитриенко крепкого здоровья и призвали его команду внимательнее относиться к самочувствию артиста.

Ранее Ваня Дмитриенко спровоцировал волну критики после неудачной шутки в адрес поклонниц прямо во время концерта. Видеозапись выступления, на котором артист назвал группу танцующих девушек «пенсионным фондом» и попытался изобразить их движения, стремительно разлетелась по Сети. Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Зрительницы старше 30 лет восприняли слова исполнителя как оскорбление и принялись угрожать ему отменой в комментариях. В то же время нашлись и те, кто оценил юмор музыканта.