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17 июля, 13:53

«Когда в груди распирает»: Фанаты Дмитриенко всерьёз опасаются за ментальное состояние артиста

Фанаты Вани Дмитриенко всерьёз опасаются за ментальное состояние артиста

Ваня Дмитриенко почувствовал серьёзное недомогание перед своим концертом. Обложка © YouTube/ Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко почувствовал серьёзное недомогание перед своим концертом. Обложка © YouTube/ Ваня Дмитриенко

Поклонники Вани Дмитриенко всерьёз обеспокоились состоянием здоровья молодого исполнителя. Поводом для тревоги послужил его влог из концертного тура, опубликованный на YouTube.

Фанаты Вани Дмитриенко призвали команду внимательно относиться к его здоровью после признания артиста в недомогании. Фото © YouTube/ Ваня Дмитриенко

Фанаты Вани Дмитриенко призвали команду внимательно относиться к его здоровью после признания артиста в недомогании. Фото © YouTube/ Ваня Дмитриенко

Перед одним из выходов на сцену артист почувствовал сильное недомогание. Он пожаловался на внутреннюю дрожь и неприятное распирающее ощущение в груди. Сам певец описал случившееся как состояние оцепенения.

«Почему так, не понимаю. Это даже не паничка, знаешь, когда в груди распирает. И страх прям такой жёсткий. Знаешь, как когда видишь что-то страшное, цепенеешь внутри. Будто замирает всё внутри. Будто страх чего-то такого, что на сцене что-то не так пойдёт», — признался он.

Справиться с приступом удалось после разговора с личным психологом. Она напомнила музыканту, что все тревоги отступят с первыми аплодисментами зрителей. Несмотря на благополучный выход из ситуации, в комментариях поклонники пожелали Дмитриенко крепкого здоровья и призвали его команду внимательнее относиться к самочувствию артиста.

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Ранее Ваня Дмитриенко спровоцировал волну критики после неудачной шутки в адрес поклонниц прямо во время концерта. Видеозапись выступления, на котором артист назвал группу танцующих девушек «пенсионным фондом» и попытался изобразить их движения, стремительно разлетелась по Сети. Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Зрительницы старше 30 лет восприняли слова исполнителя как оскорбление и принялись угрожать ему отменой в комментариях. В то же время нашлись и те, кто оценил юмор музыканта.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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