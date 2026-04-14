Ваня Дмитриенко назвал поклонниц «пенсионным фондом»

Певец Ваня Дмитриенко оказался в центре скандала после шутки в адрес своих поклонниц. На одном из концертов артист назвал группу танцующих в зале девушек «пенсионным фондом» и попытался скопировать их движения. Видео с выступления быстро разлетелось по Сети.

В комментариях зрительницы старше 30 лет возмутились и пригрозили музыканту отменой. Однако нашлись и те, кто оценил юмор исполнителя. Пользователи теперь гадают, не последует ли за этим запрет Дмитриенко на съёмку во время концертов.

Ранее на концерте в ярославской «Арене-2000» Ваня Дмитриенко перепутал город, обратившись к залу «Челябинск, я хочу, чтобы все пели!». Видео с оговоркой разошлось по соцсетям, но публика не обиделась и дружно подпевала. В Сети к курьёзу отнеслись с пониманием: «заработался человек». Пользователи также заметили, что в конце выступления он перепутал имена звукорежиссёров.