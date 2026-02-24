Владимир Путин
24 февраля, 11:04

Ваня Дмитриенко рассказал о встрече со стриптизёршей, которая влетела ему в копеечку

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певец Ваня Дмитриенко рассказал на YouTube-шоу «ВПИСКА» необычную историю из своей жизни, связанной с походом в стриптиз-клуб. По словам артиста, он бывал в подобных заведениях всего несколько раз, но один визит запомнился особенно.

Музыкант попал в клуб по приглашению богатых знакомых. Проблема заключалась в том, что на тот момент ему ещё не исполнилось 18 лет, однако сопровождающие взрослые смогли уладить вопрос на входе. В самом заведении певец заинтересовался судьбой одной из танцовщиц и решил завязать с ней разговор.

«У нас был целый психотерапевтический сеанс. А потом мне выставили вот такой вот счёт», — рассказал Дмитриенко, не уточнив итоговую сумму, но дав понять, что разговор по душам обошёлся ему в копеечку.

А ранее Life.ru писал, что певица Катя Лель поддержала фанатскую теорию о реинкарнации Вани Дмитриенко. Певица заявила, что не считает бредом мысли о том, будто в 20-летнем артисте возродился сам поэт Сергей Есенин. Лель призналась, что верит в перерождения и назвала Дмитриенко талантливым и уважительным парнем, с которым они даже спели кавер на её легендарный хит.

