Ваня Дмитриенко рассказал о встрече со стриптизёршей, которая влетела ему в копеечку

Певец Ваня Дмитриенко рассказал на YouTube-шоу «ВПИСКА» необычную историю из своей жизни, связанной с походом в стриптиз-клуб. По словам артиста, он бывал в подобных заведениях всего несколько раз, но один визит запомнился особенно.

Музыкант попал в клуб по приглашению богатых знакомых. Проблема заключалась в том, что на тот момент ему ещё не исполнилось 18 лет, однако сопровождающие взрослые смогли уладить вопрос на входе. В самом заведении певец заинтересовался судьбой одной из танцовщиц и решил завязать с ней разговор.

«У нас был целый психотерапевтический сеанс. А потом мне выставили вот такой вот счёт», — рассказал Дмитриенко, не уточнив итоговую сумму, но дав понять, что разговор по душам обошёлся ему в копеечку.

