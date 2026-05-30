Разница в возрасте мешает? Психолог оценила шансы Дмитриенко и Пересильд на светлое будущее

Пользователи соцсетей обсуждают отношения Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. 20-летний певец старше актрисы на четыре года. Психолог Любовь Наумова считает, что сама по себе разница в возрасте не создаёт проблем.

«Разница в возрасте не имеет значения, если партнёры находятся на одном уровне ресурса, совпадают по целям, ценностям и жизненным задачам», — приводит комментарий психолога радио Sputnik.

Наумова пояснила, что в таком случае отношения строятся на равенстве и поддержке. Сложности возникают, когда люди находятся на разных жизненных этапах. Один партнёр активно развивается, другой живёт в более спокойном ритме.

Специалист отметила, что при таком раскладе появляются расхождения в ожиданиях и уровне энергии. Ключевой фактор — совпадение по внутреннему состоянию и темпу жизни. Партнёры должны учитывать различия друг друга.

Ранее Юлия Пересильд прокомментировала отношения дочери с Ваней Дмитриенко. Актриса назвала их союз потрясающим. Когда её спросили, станет ли она хорошей тёщей, Пересильд с юмором ответила — она уже считает себя таковой.