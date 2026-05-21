«Мой Ангел, моя девочка»: Юлия Пересильд растрогала подписчиков поздравлением дочери

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд поделилась с подписчиками семейной радостью – её старшей дочери Анне исполнилось 17 лет. Актриса опубликовала снимки из недавней фотосессии, в которой именинница предстала в образе героини культового фильма «Ромео + Джульетта» (1996), где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс.

«Мой Ангел, моя девочка! Тебе сегодня 17 лет. Именно столько лет каждый день ты приносишь мне счастье. Ты сделала меня лучше, мудрее, нежнее, светлее, а уже в этом году я ощущаю тебя рядом как большого и верного друга, на которого можно положиться, с которым можно обсудить всё на свете, с которым можно решить все вопросы», – написала Пересильд.

Актриса пожелала дочери ничего не бояться, мечтать и реализовывать самые невероятные желания. Она призвала Анну не обращать внимание на негатив в свою сторону.

«Я верю в тебя. Не трать нервы на пустые разговоры, на слухи, на сплетни. Ничего не бойся. Слушай сердце. Люби людей. Благодари за всё – за плохое и хорошее, ибо и то, и другое – опыт», – отметила актриса.

Пересильд напомнила дочери, что у неё всегда есть свой островок спокойствия – дом, семья, родители, близкие люди.

«Мама, папа, бабушка, дедушка, сестра Маша, Ваня, Илюша, твои друзья, которых я обожаю. Мы тебя будем любить любой – весёлой и грустной, победившей и проигравшей, хохочущей и рыдающей. Любой. Поэтому смело свети, расти, люби, вдохновляй и неси в этот мир лёгкость и любовь», – заключила звезда.

Ранее Life.ru писал, что Юлия Пересильд резко осудила журналистов за искажение фактов о её старшей дочери. Актриса заявила, что отказывается говорить с прессой о семье, посоветовав представителям СМИ не обижаться на нежелание артистов идти на контакт.