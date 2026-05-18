«Кто там бросил школу?» Юлия Пересильд обиделась на журналистов из-за дочери Анны

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд резко осудила журналистов за искажение фактов о её старшей дочери Анне. В своём личном блоге она заявила, что отказывается говорить с прессой о семье.

«Дорогие уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас), вы честно достали перевирать слова, вам сказанные, понимаю, что из всего хочется сделать «желтуху» и «перчик». Но не настолько же. Кто там бросил школу? Кто ушёл из девятого класса? Что вы несёте? Бороться с вашим бредом бессмысленно, взывать к совести тем более», — написала Пересильд.

Актриса дала понять, что больше не намерена обсуждать с прессой ни детей, ни семейные дела. По её словам, «представителей СМИ давно не интересуют серьёзные темы, а из любой информации они пытаются сделать скандал». Пересильд посоветовала журналистам не обижаться на нежелание артистов идти на контакт, так как они сами методично добиваются именно такого отношения.

Подписчики встали на сторону артистки. Одна из поклонниц заметила, что если журналист вместо фразы «учится экстерном» пишет «бросила школу», то проблема не в Анне, а в самом авторе.

Напомним, что инцидент возник после того, как Анна Пересильд во время прямого эфира с подписчиками объяснила своё желание побыстрее окончить школу. По её словам, это не бунт и не попытка покрасоваться, а трезвое, осознанное решение. Актриса сказала, что повзрослела слишком рано и в школьных стенах чувствует себя чужой. Она просто мечтает скорее поступить в институт и всерьёз заняться карьерой.