Маму актрисы Юлии Пересильд увезли на скорой
Фото © Ульяна Спирова / соцсети Юлии Пересильд
Мать актрисы Юлии Пересильд экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Mash со ссылкой на предварительные данные.
По информации издания, 64-летней Ирине Владимировне стало плохо дома. Предварительно, у неё мог случиться инфаркт.
Женщину забрала скорая помощь. Другие подробности о её состоянии пока не приводятся.
Ирина Пересильд не относится к публичным персонам и редко появляется в светской хронике. Известно, что она родом из Пскова и раньше работала воспитательницей в детском саду. Юлия Пересильд не раз тепло говорила о семье, а весной публиковала совместные снимки с матерью и дочерьми. Ранее актриса также рассказывала, что после её полёта в космос мама перенесла тяжёлое заболевание — онкологию горла. Сама Пересильд связывала это с сильным стрессом, который Ирина пережила из-за подготовки дочери к полёту.
