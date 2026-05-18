Маму актрисы Юлии Пересильд увезли на скорой

Ирина Пересильд не относится к публичным персонам и редко появляется в светской хронике. Известно, что она родом из Пскова и раньше работала воспитательницей в детском саду. Юлия Пересильд не раз тепло говорила о семье, а весной публиковала совместные снимки с матерью и дочерьми. Ранее актриса также рассказывала, что после её полёта в космос мама перенесла тяжёлое заболевание — онкологию горла. Сама Пересильд связывала это с сильным стрессом, который Ирина пережила из-за подготовки дочери к полёту.