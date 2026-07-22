Алексей Учитель анонсировал фильм с Дмитриенко и Пересильд

Режиссёр Алексей Учитель сообщил о планах снять фильм с участием своей дочери Анны Пересильд и актёра Ивана Дмитриенко. Постановщик заявил, что работа над картиной находится на начальной стадии. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии изданию Super.

Учитель отметил, что идея фильма принадлежит его старшему сыну. Тот предложил сделать современную версию картины «Прогулка» с участием звёздной пары. Режиссёр пояснил, что проект пока находится в самом начале пути. Также постановщик высказался об отношениях дочери с Дмитриенко. Он заявил, что надеется на их долгосрочность. Учитель хочет, чтобы роман пары продлился как можно дольше.

«Мы затеваем такую «Прогулку», но чтобы это были Ваня и Аня. Но мы пока только в начале пути», — заявил режиссёр.

Официальной информации о сроках начала съёмок и деталях сценария пока нет. Название и сюжет будущего фильма не раскрываются.

Ранее отношения 20-летнего певца Ивана Дмитриенко и 16-летней актрисы Анны Пересильд стали предметом обсуждения в соцсетях. Психолог Любовь Наумова заявила, что разница в возрасте не влияет на прочность союза, если партнёры находятся на одном уровне развития и совпадают по целям и ценностям. Специалист пояснила, что сложности возникают только при расхождении в жизненных этапах и темпе жизни. Ключевым фактором успеха Наумова назвала совпадение по внутреннему состоянию и взаимопонимание.