«Лужники сами себя не соберут»: Гуров подбодрил Дмитриенко перед стадионным концертом

Настоящего мужчину определяют не суровый облик и гора мышц, а поступки, воспитание и уважение к женщинам и детям. Таким мнением певец Илья Гуров поделился с Пятым каналом, вступившись за Ваню Дмитриенко.

Гуров вступился за Ваню Дмитриенко. Видео © Пятый канал

Артист с юмором заметил, что паническим атакам придётся отступить перед огромной армией поклонниц, которая ждёт 20-летнего исполнителя в «Лужниках». По его словам, выступление на таком стадионе способно заставить нервничать даже опытного музыканта.

Гуров признался, что сам сталкивался с похожими приступами, поэтому хорошо понимает состояние коллеги. Он пожелал Дмитриенко восстановиться и продолжить успешную карьеру.

«А Лужники сами себя не соберут. Там уже такая толпа его фанаток и девчонок ждёт», — с иронией сказал певец.

Он предположил, что поддержка зала поможет Ване справиться с тревогой.

Отдельно Гуров ответил критикам, которые усомнились в мужественности артиста из-за откровенного рассказа о его самочувствии. Исполнитель подчеркнул: судить человека нужно по отношению к окружающим и делам, а не по комплекции или внешней брутальности.

Напомним, что поклонники Вани Дмитриенко обеспокоились его самочувствием после влога из тура. Перед концертом певец почувствовал сильный страх, дрожь и давление в груди, но смог прийти в себя после разговора с психологом и вышел на сцену.