Юрий Лоза высмеял Ваню Дмитриенко, сравнив его с осьминогом
Юрий Лоза и Ваня Дмитриенко. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Арина Антонова
Популярный российский музыкант Юрий Лоза неожиданно сравнил молодого коллегу Ваню Дмитриенко с легендарным осьминогом-предсказателем Паулем, заявив, что нельзя оценивать артистов только по количеству лайков. По его словам, в джазе, например, лайков ноль, но известному барду гораздо приятнее послушать этот жанр, чем какого-нибудь раскрученного рэпера.
«Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я всё время перевожу фразу, что, был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — сыронизировал собеседник kp.ru.
Ранее Юрий Лоза заявил, что не верит в лунную миссию США в «кастрюльке на железных ножках». Кроме того, музыкант считает инопланетян ангелами-хранителями плоской Земли.
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