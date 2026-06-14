Юрий Лоза высмеял Ваню Дмитриенко, сравнив его с осьминогом

Популярный российский музыкант Юрий Лоза неожиданно сравнил молодого коллегу Ваню Дмитриенко с легендарным осьминогом-предсказателем Паулем, заявив, что нельзя оценивать артистов только по количеству лайков. По его словам, в джазе, например, лайков ноль, но известному барду гораздо приятнее послушать этот жанр, чем какого-нибудь раскрученного рэпера.

«Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я всё время перевожу фразу, что, был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — сыронизировал собеседник kp.ru.