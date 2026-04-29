Юрий Лоза не верит в лунную миссию США в «кастрюльке на железных ножках»
Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Лунная миссия американцев — это полная чушь, и на самом деле они никуда не летали. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил певец и композитор Юрий Лоза.
По его словам, все американские космические программы — это бред и фейк, а сами они не были в космосе ни тогда, ни сейчас. При этом их аппарат, якобы спускаемый на Луну, Лоза сравнил с «кастрюлькой на железных ножках».
«Даже притом что они врут про то, как устроен наш мир, все неосуществимая задача, даже при этом враньё», – уточнил певец.
Лоза добавил, что снять, как астронавты сидят и играют в шашки, можно где угодно, а вот показать реальный процесс у них не получается. На вопрос о физиках, которые докажут его ошибку, певец ответил, что половина из 100 опрошенных физиков не согласны и с теорией Эйнштейна.
Ранее Юрий Лоза заявил, что полёт американского корабля к Луне был полностью сгенерирован нейросетью. По его словам, все привезённые оттуда фотографии наверняка поддельные, поскольку в современном мире такие вещи можно создавать очень быстро.
