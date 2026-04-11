«Ведро с крышкой в ракете не представить»: Юрий Лоза не верит в полёт американцев к Луне

Певец и композитор Юрий Лоза в одной из социальных сетей усомнился в подлинности снимков круглой Земли, которые публикует NASA. По мнению артиста, столь качественные мистификации способен генерировать искусственный интеллект.

«Друзья мои, сегодня нейросеть способна создавать реалистичные 3D-картинки с движением и пением, а уж фотку нашей планеты слепить для неё — сущая безделица», — написал музыкант в соцсетях.

Но главное, что волнует исполнителя хита «Плот», — вовсе не достоверность снимков. Лозу куда больше интересует бытовая сторона американских космических миссий.

«Меня больше волнует — как они там обходятся без туалета? Представить себе ведро с крышкой в современной ракете я не могу, даже если подключу всё своё воображение», — заявил он.

Возможно поэтому он еще больше уверен в том, что Земля плоская. Прямо перед тем, как сесть в машину, с крыши дома сорвалась огромная сосулька. Ледяной кусок рухнул на автомобиль, а не на голову певца.