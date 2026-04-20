Юрий Лоза считает инопланетян ангелами-хранителями плоской Земли

Певец Юрий Лоза заявил, что Земля не случайный результат взрыва, а созданная кем-то система. Он придерживается мнения, что Земля плоская, с куполом, и у неё был Создатель, у которого были помощники, участвовавшие в процессе конструирования Вселенной. Именно этих помощников, по его словам, в разных традициях называют ангелами-хранителями.

По мнению музыканта, тех, кого считают инопланетянами, правильнее называть «ангелами Божьими» или «помощниками Божьими», а не инопланетянами, поскольку Землю он не считает планетой. Исполнитель также отметил, что интерес к инопланетянам не угасает, потому что вера в существ вне Земли — это как вера в ангелов-хранителей, присущая большинству религий

«Ангел-хранитель — это то, во что верит большинство населения Земли. На разных языках, под разными религиозными конфессиями. Они считают, что есть те, кто им помогает, и есть те, кто мешает. Назовите их инопланетянами», — заключил собеседник RTVI.

К слову, часть россиян верит в существование внеземной жизни и допускает альтернативные версии космических событий. Так, например, 30% не исключают версию о том, что высадка человека на Луну могла быть инсценировкой.