Вечная тема: Астроном высказался о скором рассекречивании данных об иноплатенах в США

Власти США зарегистрировали в сети домен aliens.gov — это произошло через месяц после того, как президент Дональд Трамп пообещал обнародовать правительственные документы об НЛО и внеземной жизни. Пока по указанному адресу открывается пустая страница, и что именно на ней будет опубликовано, точно сказать нельзя, поскольку слово «aliens» в английском языке может обозначать не только гостей из других миров, но и любых пришельцев, в том числе нелегальных мигрантов.

Версия о том, что на сайте разместят материалы на инопланетную тему, выглядит правдоподобной. Ранее американскую общественность привлекли слова экс-президента Барака Обамы, который признался, что считает инопланетян реальными, хотя никогда их не видел. Как отметил заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, интерес к теме внеземной жизни периодически возвращается в общественную повестку и спустя время из неё уходит.

Предсказать, какие документы рассекретит американское правительство, сейчас нельзя, однако точно известно, что в открытых источниках нет ни единого доказательства существования инопланетян, заявил собеседник Общественной Службы Новостей. При этом, по его словам, если вчитаться в слова Обамы, то он вообще ничего особого не сказал, лишь выразил личную веру в пришельцев.

«Это его святое право — верить в пришельцев, в людей из будущего, ещё во что угодно. То есть он вообще никакой информации не выдал, ни секретной, никакой. Но из-за этого сейчас опять развивается шум, который, я думаю, просто спадёт», — подчеркнул учёный.