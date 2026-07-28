«Глоток свежего воздуха»: Критик Соседов объяснил феномен Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко стал одним из самых заметных исполнителей этого лета и сумел заинтересовать слушателей разных возрастов. Такую оценку в беседе с Общественной Службой Новостей дал музыкальный критик Сергей Соседов.

По мнению эксперта, популярности артиста помогли не только новые хиты, но и роман с актрисой Анной Пересильд. Особое внимание публика обратила на композицию «Шёлк» и их совместную песню «Силуэт».

«Ваня стал глотком свежего воздуха среди всех наших стареющих артистов», — отметил Соседов.

Эксперт считает, что певцу удалось объединить разные поколения и привнести в эстраду недостающую новизну. По его мнению, Дмитриенко предложил публике более универсальный образ, чем исполнители со старыми хитами или узконаправленным репертуаром.

Именно сочетание современной музыки, узнаваемого стиля и интереса к личной жизни позволило артисту выделиться среди конкурентов и закрепиться в чартах.

Кстати, Ваня Дмитриенко теперь хочет покорять и большие экраны вместе со своей девушкой Анной Пересильд. Ранее Life.ru рассказывал, что вскоре с их участием выйдет фильм, снимать который будет известный режиссёр Алексей Учитель.