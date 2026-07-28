Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 07:22

«Глоток свежего воздуха»: Критик Соседов объяснил феномен Вани Дмитриенко

Критик Соседов назвал Ваню Дмитриенко одним из главных артистов лета

Обложка © Telegram / Ваня Дмитриенко

Обложка © Telegram / Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко стал одним из самых заметных исполнителей этого лета и сумел заинтересовать слушателей разных возрастов. Такую оценку в беседе с Общественной Службой Новостей дал музыкальный критик Сергей Соседов.

По мнению эксперта, популярности артиста помогли не только новые хиты, но и роман с актрисой Анной Пересильд. Особое внимание публика обратила на композицию «Шёлк» и их совместную песню «Силуэт».

«Ваня стал глотком свежего воздуха среди всех наших стареющих артистов», — отметил Соседов.

Эксперт считает, что певцу удалось объединить разные поколения и привнести в эстраду недостающую новизну. По его мнению, Дмитриенко предложил публике более универсальный образ, чем исполнители со старыми хитами или узконаправленным репертуаром.

Именно сочетание современной музыки, узнаваемого стиля и интереса к личной жизни позволило артисту выделиться среди конкурентов и закрепиться в чартах.

Плакала на каждой песне: Ваня Дмитриенко нашёл самую эмоциональную фанатку и устроил ей сюрприз мечты
Плакала на каждой песне: Ваня Дмитриенко нашёл самую эмоциональную фанатку и устроил ей сюрприз мечты

Кстати, Ваня Дмитриенко теперь хочет покорять и большие экраны вместе со своей девушкой Анной Пересильд. Ранее Life.ru рассказывал, что вскоре с их участием выйдет фильм, снимать который будет известный режиссёр Алексей Учитель.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Ваня Дмитриенко
  • Сергей Соседов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar