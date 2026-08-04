Винный маринад для шашлыка смягчит даже постную говядину. Рецепты на красном и белом вине Оглавление Винный маринад для шашлыка — классический рецепт Белое вино для птицы и рыбы Какое вино для маринада выбрать Для какого мяса лучше подходит винный маринад Сколько мариновать мясо в вине FAQ — частые вопросы Чем заменить винный уксус в маринаде для шашлыка? Подходит ли белое вино для маринования мяса? Нужно ли использовать дорогое вино для маринада? Сколько по времени мариновать шашлык в вине? Life.ru рассказывает, как замариновать шашлык в вине — рецепт на красном для мяса и вариант на белом для птицы и рыбы. 3 августа, 21:55 Винный маринад для шашлыка: на красном и белом вине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RESTOCK images, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Вино — один из самых «благородных» вариантов маринада для шашлыка, особенно для свинины и говядины. Кислоты и танины, содержащиеся в винограде, делают мясо невероятно мягким, а вкус приобретает тонкие, изысканные нотки. Ещё больше классических вариантов маринада. Самые необычные маринады, которые работают, — с кофе, кока-колой, фруктовый. Томатный маринад для шашлыка.

Но предупредим сразу: тема маринадов — поле для жарких споров даже среди профессионалов. Президент «Лиги шашлыка» Валерий Мальцев, например, откровенно не любит «мокрые» маринады, к которым относится и винный. По его словам, мясо в такой среде «сначала немного проваривается, пока высыхает, а потом уже начинает жариться — и это сильно искажает качество мясного вкуса». А вот бренд-шеф Григорий Мосин, напротив, выступает за кефир, сок и йогурт.

Какое вино подойдёт для маринада. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ValdisOsins

Винный маринад для шашлыка — классический рецепт

Этот рецепт маринада для шашлыка на красном вине — настоящая классика для тех, кто ценит глубину вкуса. Томатная паста добавляет лёгкую кислинку и красивый цвет, а травы делают аромат объёмным и богатым.

Ингредиенты (на 2 кг мяса):

вино сухое красное — 2 стакана;

винный уксус — 2 столовые ложки;

томатная паста — 2 столовые ложки;

лук репчатый — 4–5 крупных головок;

чеснок — 4–5 зубчиков;

смесь прованских трав (розмарин, тимьян, орегано) — 2 чайные ложки;

лавровый лист — 2–3 штуки;

перец чёрный молотый — по вкусу;

соль — добавляем за 15–20 минут до жарки.

Время приготовления: 15 минут на маринад + 6–8 часов маринования.

Лук нарезаем толстыми кольцами или полукольцами, чеснок измельчаем.

В глубокой миске смешиваем красное вино, винный уксус и томатную пасту до однородности. Добавляем лук, чеснок, прованские травы, лавровый лист и перец. Тщательно перемешиваем.

Заливаем полученной смесью мясо. Важно, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.

Маринад для шашлыка на красном вине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlexDonin

Накрываем ёмкость крышкой или пищевой плёнкой и убираем в холодильник на 6–8 часов. Для свинины достаточно 4–6 часов, для говядины и баранины лучше выдержать все 8.

Перед жаркой солим мясо и даём постоять ещё 15–20 минут.

Этот рецепт маринада для шашлыка на вине даёт потрясающий результат: мясо получается мягким, сочным, с благородной терпкостью и лёгким виноградным послевкусием. Идеальный выбор для свинины и говядины!

Белое вино для птицы и рыбы

Белое вино отлично подходит для более нежного мяса — курицы, индейки или рыбы. Маринад для шашлыка на белом вине получается менее терпким, более освежающим и деликатным.

И здесь мы обратимся к науке. Доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева раскрыла секреты идеального маринада. Она объясняет, что кислоты (а в вине их предостаточно) разрушают белки и делают мясо мягче. Однако эксперт предупреждает: при избытке кислоты продукт становится жёстким. Поэтому важно не передержать.

На 1 кг куриного филе или филе белой рыбы берём:

150–200 мл сухого белого вина;

сок половины лимона;

3–4 зубчика чеснока;

веточку розмарина или тимьяна;

оливковое масло (2–3 столовые ложки);

перец.

Смешиваем, заливаем мясо, оставляем в холодильнике на 2–4 часа. Солим перед самой жаркой.

Маринад для курицы на белом вине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / yurasikon

Какое вино для маринада выбрать

Для маринада для шашлыка на сухом вине правило одно: вино должно быть питьевым. Не берите дешёвые винные напитки или «порошковое» вино — они могут испортить вкус мяса. Но и дорогой коллекционный экземпляр для маринада — пустая трата денег.

Красное сухое вино — идеально для свинины, говядины и баранины. Танины в красном вине отлично размягчают волокна и придают мясу насыщенный, бархатистый вкус.

Белое сухое вино — выбор для курицы, индейки и рыбы. Оно более деликатное, не перебивает натуральный вкус продукта, а лишь дополняет его свежими фруктовыми нотами.

Важный совет от экспертов: не используйте креплёные или десертные вина — они слишком сладкие и могут дать неприятную карамелизацию на углях. Только сухие!

Для какого мяса лучше подходит винный маринад

Винный маринад — настоящий хит для свинины и говядины. Свинина, особенно шейная часть, обладает идеальной жирностью, которая в сочетании с вином даёт непревзойдённую сочность. Маринад для шашлыка из свинины на вине — это классика, которая работает безотказно.

Подойдёт ли винный маринад для говядины. Фото © Freepik

Говядина, будучи более жёстким мясом, тоже отлично принимает винную ванну. Кислоты вина и винного уксуса помогают расщепить соединительные ткани, делая говядину нежной и тающей во рту.

Баранина в винном маринаде — тоже замечательный вариант, особенно если вы любите её специфический аромат. Вино смягчает его и добавляет благородства.

А вот для курицы и рыбы лучше использовать белое вино — оно не перегружает вкус и сохраняет лёгкость продукта.

Сколько мариновать мясо в вине

Ориентируемся на традиционные рекомендации: курица — 2 часа, свинина — 4 часа, говядина и баранина — 6 часов.

Для маринада для шашлыка на красном вине мы рекомендуем придерживаться этих сроков, но можно увеличить время до 8 часов для говядины, чтобы она стала максимально мягкой. Главное — не передерживайте: кислоты при длительном контакте могут сделать мясо сухим или даже водянистым. Мариновать дольше двух часов — только в холодильнике. Свежее молодое мясо можно вообще не мариновать.

FAQ — частые вопросы

Чем заменить винный уксус в маринаде для шашлыка?

Если под рукой не оказалось винного уксуса, его можно заменить: бальзамическим уксусом — придаст более сладковатый, насыщенный вкус; яблочным уксусом — даст более мягкую кислинку с фруктовыми нотками; лимонным соком — классическая замена, которая тоже отлично размягчает мясо.

Главное — соблюдать баланс: на 2 кг мяса достаточно двух столовых ложек уксуса или сока 1–2 лимонов.

Подходит ли белое вино для маринования мяса?

Маринад для шашлыка на белом вине — отличный выбор для курицы, индейки и рыбы, если вы хотите получить более лёгкий, нежный вкус. Белое вино содержит те же кислоты, что и красное, но в нём меньше танинов, поэтому оно не делает мясо таким терпким.

Нужно ли использовать дорогое вино для маринада?

Нет, это не имеет смысла. Для маринада вполне подойдёт качественное столовое сухое вино средней ценовой категории. Главное — чтобы оно было настоящим, а не порошковым напитком. Если вино невкусное в бокале — в маринаде оно тоже не раскроется.

Сколько по времени мариновать шашлык в вине?

Это зависит от мяса: курица — 2 часа, свинина — 4 часа, говядина и баранина — 6–8 часов. Всегда маринуйте в холодильнике и не передерживайте, чтобы мясо не стало жёстким от избытка кислоты.

Винный маринад — это элегантный и благородный способ приготовления шашлыка. Он дарит мясу глубину, сочность и неповторимый аромат. Смело экспериментируйте с ингредиентами и вкусами, пробуйте разные сочетания трав и специй. Приятного аппетита и отличного отдыха на природе!

Авторы Божена Зажицкая