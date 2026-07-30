Рецепты для духовки: 10 блюд без лишних хлопот Оглавление Курица целиком с овощами в духовке Свиная корейка, запечённая в фольге Рыба под сырной корочкой в духовке Картофель по‑деревенски с чесноком и травами Овощи гриль в духовке Мясо по‑французски с картофелем и сыром Куриные крылышки в медово‑соевом соусе Фаршированные перцы, запечённые в духовке Индейка, запечённая целиком Утка с яблоками в духовке Частые вопросы Заключение 10 рецептов для духовки — от курицы с овощами до индейки на праздник. Точные температуры и время запекания. 30 июля, 09:30 Запечённые блюда из духовки — курица, рыба, овощи. Обложка © Шедеврум

Духовка — это действительно просто: загрузил, выставил таймер — и можно заниматься своими делами. Мясо, рыба, овощи, целая курица или праздничная утка — всё это готовится без постоянного контроля, если держать в голове пару правил: не гнаться за высокой температурой, не открывать дверцу без нужды и проверять готовность термометром.

А если после духовки хочется мяса с дымком — загляните в подборку «Шашлык и мангал: маринады и рецепты». Готовите чаще на мультиварке? [ССЫЛКА: вставить после публикации — «Рецепты для мультиварки»].

Сохраните этот материал и возвращайтесь к нему, когда будете думать, что приготовить в следующий раз — пусть запекание всегда будет удачным.

Курица целиком с овощами в духовке

Курица с овощами в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hrushkovyk

Целая курица запеченная в духовке — это праздник вкуса. Или просто ужин, когда хочется чего‑то сытного. Овощи запекаются вместе с мясом, пропитываются соком — и получается полноценное блюдо без лишних хлопот.

Ингредиенты (на 4 порции):

Курица целая — 1,5–2 кг

Картофель — 600 г

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Растительное масло — 2 ст. ложки

Соль, перец, паприка, тимьян — по вкусу

Температура: 180 °C

Время запекания: от 2 часов (или до внутренней температуры мяса не менее 75 °C в самой толстой части бедра — проверяйте термометром).

Как готовить:

Курицу обсушите бумажными полотенцами. Натрите солью, перцем, паприкой и тимьяном. Оставьте на 15–20 минут при комнатной температуре. Картофель и морковь нарежьте крупными кусками, лук — дольками. Смешайте с маслом, солью и перцем. Нафаршируйте курицу дольками чеснока и частью лука. Выложите овощи в форму для запекания, сверху поместите курицу. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку. Первые 30–40 минут можно запекать при 200 °C, затем снизить до 180 °C — так корочка схватится, а мясо пропечётся равномерно. За 15 минут до готовности можно включить обдув для румяной корочки.

Свиная корейка, запечённая в фольге

Свиная корейка в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ajpenniallphotography

Свиная корейка в фольге — мясо, которое никогда не пересушивается. Фольга сохраняет сок внутри, а специи делают своё дело. Минимум движений — максимум вкуса.

Ингредиенты (на 4 порции):

Свиная корейка на кости — 1–1,2 кг

Чеснок — 3–4 зубчика

Горчица — 1 ст. ложка

Растительное масло — 1 ст. ложка

Соль, перец, паприка, розмарин — по вкусу

Температура: 180–190 °C

Время запекания: 50–60 минут в фольге + 10–15 минут без фольги для румяной корочки. Важно: внутренняя температура мяса должна быть не менее 70–75 °C.

Как готовить:

Смешайте масло, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, соль и специи. Получившейся пастой натрите корейку. Заверните мясо в два слоя фольги так, чтобы сок не вытекал. Положите в форму и отправьте в духовку, разогретую до 180–190 °C, на 50–60 минут. Через 50–60 минут разверните фольгу, полейте мясо выделившимся соком и запекайте ещё 10–15 минут до румяной корочки.

Рыба под сырной корочкой в духовке

Рыба под сырной корочкой в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Hramova

Быстрый и эффектный рецепт. Филе рыбы запекается под шапкой из сыра и майонеза. Получается сочно, нежно и без запаха рыбы на всю кухню.

Ингредиенты (на 4 порции):

Филе белой рыбы (треска, судак) — 600 г

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 3 ст. ложки

Сыр твёрдый — 150 г

Соль, перец, лимонный сок — по вкусу

Температура: 190 °C

Время запекания: 20–30 минут (зависит от толщины кусков: если куски тоньше 2 см — хватит 20 минут, иначе — до 30).

Как готовить:

Рыбу нарежьте порционными кусками. Посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком. Лук нарежьте полукольцами и выложите на дно смазанной формы или застеленного пергаментом противня. Сверху — рыбу. Промажьте майонезом. Посыпьте тёртым сыром и отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 20–30 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться.

Картофель по‑деревенски с чесноком и травами

Картофель по-деревенски в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nerza

Популярный гарнир из запечённого картофеля. Минимум масла, максимум вкуса. Идеально к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты (на 4 порции):

Картофель (мелкий) — 1 кг

Чеснок — 4 зубчика

Растительное масло — 3 ст. ложки

Паприка, соль, перец, сушёный тимьян — по вкусу

Температура: 200 °C

Время запекания: 35–40 минут (если картофель крупный — увеличьте до 45–50 минут).

Как готовить:

Картофель тщательно вымойте щёткой. Кожуру не чистите — она даёт ту самую текстуру. Нарежьте картофель дольками или четвертинками (в зависимости от размера). Смешайте в миске масло, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, паприку и тимьян. Залейте картофель получившейся смесью, перемешайте. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 200 °C 35–40 минут до золотистого цвета.

Овощи гриль в духовке

Овощи гриль в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mykolal Mykolal

Летний вариант гарнира — запечённые кабачки, перец и баклажаны. Быстро, полезно, ярко. Подходит и к мясу, и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты (на 4 порции):

Кабачки — 2 шт.

Баклажаны — 2 шт.

Перец сладкий — 3 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 3 ст. ложки

Соль, перец, итальянские травы — по вкусу

Температура: 190 °C

Время запекания: 30–35 минут.

Как готовить:

Нарежьте баклажаны кружками толщиной 0,7–1 см (чтобы не подгорали по краям и пропекались внутри), кабачки — так же, перец — полосками. Смешайте в миске масло, чеснок, соль и травы. Залейте овощи смесью, перемешайте. Выложите овощи в один слой на противень — если насыпать горкой, они будут «париться», а не запекаться. Запекайте 30–35 минут при 190 °C, пока овощи не станут мягкими и не подрумянятся.

Мясо по‑французски с картофелем и сыром

Мясо по-французски с картофелем и сыром — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Классика советских праздников. Картофель, мясо, лук, майонез и сыр — всё просто, сытно и вкусно. Готовится быстро, съедается ещё быстрее.

Ингредиенты (на 4 порции):

Свинина (вырезка) — 600 г

Картофель — 600 г

Лук репчатый — 2 шт.

Сыр твёрдый — 200 г

Майонез — 200 г

Соль, перец — по вкусу

Температура: 180 °C

Время запекания: 40–45 минут.

Как готовить:

Мясо нарежьте поперёк волокон на куски толщиной 0,8–1 см. Отбейте, посолите, поперчите. Картофель нарежьте кружками толщиной 3–4 мм. В форму для запекания выложите слоями: картофель — лук — мясо — лук — картофель (так мясо лучше пропечётся, а нижний слой не подгорит). Промажьте майонезом. Сверху щедро посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до румяной корочки.

Куриные крылышки в медово‑соевом соусе

Нежные куриные крылышки в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Tatiana Volgutova

Крылышки, которые со стола исчезают в первую очередь. Сладко-солоноватые, с оригинальным вкусом— идеальная закуска для вечеринки или ужин для всей семьи.

Ингредиенты (на 4 порции):

Куриные крылышки — 1 кг

Соевый соус — 4 ст. ложки

Мёд — 2 ст. ложки

Чеснок — 3 зубчика

Имбирь (свежий) — 1 ст. ложка (тёртый)

Кунжут для посыпки

Температура: 190 °C

Время запекания: 30–35 минут, переворачивая каждые 10 минут.

Как готовить:

Крылышки промойте и обсушите. Смешайте соевый соус, мёд, пропущенный через пресс чеснок и тёртый имбирь. Маринуйте крылышки 30 минут (можно и дольше). Выложите на противень с пергаментом. Запекайте при 190 °C 30–35 минут, переворачивая каждые 10 минут. Готовые крылышки посыпьте кунжутом уже после запекания, чтобы он не подгорел.

Фаршированные перцы, запечённые в духовке

Фаршированные перцы в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sara Chef

Перцы с мясом и рисом — знакомая всем классика. В отличие от голубцов, перцы запекаются без варки и не разваливаются.

Ингредиенты (на 4 порции):

Перец сладкий — 8–10 шт.

Фарш (говядина + свинина) — 600 г

Рис — 100 г

Лук — 1 шт.

Сметана — 200 г

Томатная паста — 2 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Температура: 180 °C

Время запекания: 40–45 минут.

Как готовить:

Рис отварите до полной готовности и остудите (так он точно дойдёт в духовке и не останется жёстким). Лук мелко нарежьте. Смешайте фарш, рис, лук, соль и перец. У перцев срежьте шляпки, удалите семена. Нафаршируйте. В форме смешайте сметану с томатной пастой и стаканом воды. Выложите перцы. Запекайте при 180 °C 40–45 минут. Подавайте с соусом из формы.

Индейка, запечённая целиком

Запеченная индейка — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Индейка — мясо, которое часто пересушивают. Но в духовке она получается сочной, если знать пару приёмов. Этот рецепт — для праздничного стола.

Ингредиенты (на 8–10 порций):

Индейка целая — 4–5 кг

Сливочное масло — 100 г

Чеснок — 6 зубчиков

Розмарин, тимьян — по несколько веточек

Соль, перец — по вкусу

Температура: 160–170 °C

Время запекания: 3,5–4 часа (для индейки 4–5 кг). Обязательно проверяйте внутреннюю температуру мяса — она должна быть не ниже 75 °C в бедре.

Как готовить:

Индейку обсушите, натрите солью и перцем. Смешайте размягчённое масло с пропущенным через пресс чесноком и рублеными травами. Натрите этой смесью индейку со всех сторон. Поместите в форму для запекания. На дно формы лучше налить бульон или положить овощи — так индейка будет сочнее и ароматнее. Накройте фольгой и запекайте при 160–170 °C 3,5–4 часа. За 30 минут до готовности фольгу снимите, увеличьте температуру до 190 °C для корочки.

Утка с яблоками в духовке

Утка с яблоками в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sweet marshmallow

Утка с яблоками — классика праздничного стола. Кисло‑сладкие яблоки оттеняют жирное мясо, делая его сочным и ароматным.

Ингредиенты (на 4–5 порций):

Утка целая — 2–2,5 кг

Яблоки кисло‑сладкие — 5–6 шт.

Мёд — 1 ст. ложка

Соевый соус — 1 ст. ложка

Соль, перец — по вкусу

Температура: 170–180 °C

Время запекания: 2–2,5 часа (первые 1,5–2 часа — в рукаве, затем раскрыть и довести до румяной корочки).

Как готовить:

Утку обсушите. Натрите солью и перцем. Яблоки нарежьте дольками (кожуру не удаляйте). Нафаршируйте утку яблоками. Смешайте мёд и соевый соус — это для глазури. Запекайте утку в рукаве при 170–180 °C. За 15–20 минут до конца раскройте рукав, смажьте утку глазурью и включите обдув — так получится румяная корочка без горелой глазури.

Частые вопросы

При какой температуре лучше запекать мясо в духовке?

Для свинины и говядины — 180–190 °C (при 200 °C снаружи быстро образуется корочка, а внутри мясо может не успеть дойти).

Для крупных кусков (индейка, целая курица) — 160–170 °C: так мясо пропекается равномерно и остаётся сочным.

Для рыбы — 180–190 °C; при 200 °C тонкие куски легко пересушить, лучше держать чуть ниже и ориентироваться на текстуру.

Как не пересушить курицу или индейку при запекании?

Фольга или рукав для запекания — главные помощники: они удерживают пар и сок. Ещё один рабочий приём — положить на дно формы 1–2 стакана бульона или добавить овощи (лук, морковь, сельдерей): испаряющаяся влага не даёт мясу пересохнуть. И старайтесь не открывать духовку первые 40–60 минут: каждый раз температура внутри падает на 10–15 °C, и мясо дольше готовится.

Нужно ли накрывать блюдо фольгой при запекании?

Да, если хотите сочное мясо. Фольга удерживает влагу и пар внутри.

Открывать фольгу лучше за 20–30 минут до готовности, чтобы появилась румяная корочка.

Важно: не прижимайте фольгу вплотную к продукту — оставьте небольшой зазор, чтобы пар циркулировал, а не скапливался каплями.

Как разогреть духовку правильно перед готовкой?

Включите духовку за 20–30 минут до закладки блюда. Установите нужную температуру и дождитесь полного прогрева.

Большинство электрических духовок подают звуковой сигнал или гасят индикатор, когда набрали заданный режим.

В газовых духовках ориентируйтесь на лампочку и проверьте температуру термометром-щупом: заводские индикаторы бывают неточными, а разница в 15–20 °C сильно влияет на результат.

Заключение

Духовка — это действительно просто: загрузил, выставил таймер — и можно заниматься своими делами. Мясо, рыба, овощи, целая курица или праздничная утка — всё это готовится без постоянного контроля, если держать в голове пару правил: не гнаться за высокой температурой, не открывать дверцу без нужды и проверять готовность термометром. Сохраните этот материал и возвращайтесь к нему, когда будете думать, что приготовить в следующий раз — пусть запекание всегда будет удачным.

А если после духовки хочется мяса с дымком — загляните в подборку «Шашлык и мангал: маринады и рецепты». Готовите чаще на мультиварке?

Авторы Андрей Соколов