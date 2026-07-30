Рецепты для духовки: 10 блюд без лишних хлопот
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10 рецептов для духовки — от курицы с овощами до индейки на праздник. Точные температуры и время запекания.
Запечённые блюда из духовки — курица, рыба, овощи. Обложка © Шедеврум
Духовка — это действительно просто: загрузил, выставил таймер — и можно заниматься своими делами. Мясо, рыба, овощи, целая курица или праздничная утка — всё это готовится без постоянного контроля, если держать в голове пару правил: не гнаться за высокой температурой, не открывать дверцу без нужды и проверять готовность термометром.
А если после духовки хочется мяса с дымком — загляните в подборку «Шашлык и мангал: маринады и рецепты». Готовите чаще на мультиварке? [ССЫЛКА: вставить после публикации — «Рецепты для мультиварки»].
Сохраните этот материал и возвращайтесь к нему, когда будете думать, что приготовить в следующий раз — пусть запекание всегда будет удачным.
Курица целиком с овощами в духовке
Курица с овощами в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hrushkovyk
Целая курица запеченная в духовке — это праздник вкуса. Или просто ужин, когда хочется чего‑то сытного. Овощи запекаются вместе с мясом, пропитываются соком — и получается полноценное блюдо без лишних хлопот.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Курица целая — 1,5–2 кг
- Картофель — 600 г
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Растительное масло — 2 ст. ложки
- Соль, перец, паприка, тимьян — по вкусу
Температура: 180 °C
Время запекания: от 2 часов (или до внутренней температуры мяса не менее 75 °C в самой толстой части бедра — проверяйте термометром).
Как готовить:
- Курицу обсушите бумажными полотенцами. Натрите солью, перцем, паприкой и тимьяном. Оставьте на 15–20 минут при комнатной температуре.
- Картофель и морковь нарежьте крупными кусками, лук — дольками. Смешайте с маслом, солью и перцем.
- Нафаршируйте курицу дольками чеснока и частью лука.
- Выложите овощи в форму для запекания, сверху поместите курицу.
- Отправьте в разогретую до 180 °C духовку. Первые 30–40 минут можно запекать при 200 °C, затем снизить до 180 °C — так корочка схватится, а мясо пропечётся равномерно. За 15 минут до готовности можно включить обдув для румяной корочки.
Свиная корейка, запечённая в фольге
Свиная корейка в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ajpenniallphotography
Свиная корейка в фольге — мясо, которое никогда не пересушивается. Фольга сохраняет сок внутри, а специи делают своё дело. Минимум движений — максимум вкуса.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Свиная корейка на кости — 1–1,2 кг
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Горчица — 1 ст. ложка
- Растительное масло — 1 ст. ложка
- Соль, перец, паприка, розмарин — по вкусу
Температура: 180–190 °C
Время запекания: 50–60 минут в фольге + 10–15 минут без фольги для румяной корочки. Важно: внутренняя температура мяса должна быть не менее 70–75 °C.
Как готовить:
- Смешайте масло, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, соль и специи. Получившейся пастой натрите корейку.
- Заверните мясо в два слоя фольги так, чтобы сок не вытекал.
- Положите в форму и отправьте в духовку, разогретую до 180–190 °C, на 50–60 минут.
- Через 50–60 минут разверните фольгу, полейте мясо выделившимся соком и запекайте ещё 10–15 минут до румяной корочки.
Рыба под сырной корочкой в духовке
Рыба под сырной корочкой в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Hramova
Быстрый и эффектный рецепт. Филе рыбы запекается под шапкой из сыра и майонеза. Получается сочно, нежно и без запаха рыбы на всю кухню.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Филе белой рыбы (треска, судак) — 600 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Майонез — 3 ст. ложки
- Сыр твёрдый — 150 г
- Соль, перец, лимонный сок — по вкусу
Температура: 190 °C
Время запекания: 20–30 минут (зависит от толщины кусков: если куски тоньше 2 см — хватит 20 минут, иначе — до 30).
Как готовить:
- Рыбу нарежьте порционными кусками. Посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком.
- Лук нарежьте полукольцами и выложите на дно смазанной формы или застеленного пергаментом противня.
- Сверху — рыбу. Промажьте майонезом.
- Посыпьте тёртым сыром и отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 20–30 минут.
- Сыр должен расплавиться и подрумяниться.
Картофель по‑деревенски с чесноком и травами
Картофель по-деревенски в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nerza
Популярный гарнир из запечённого картофеля. Минимум масла, максимум вкуса. Идеально к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Картофель (мелкий) — 1 кг
- Чеснок — 4 зубчика
- Растительное масло — 3 ст. ложки
- Паприка, соль, перец, сушёный тимьян — по вкусу
Температура: 200 °C
Время запекания: 35–40 минут (если картофель крупный — увеличьте до 45–50 минут).
Как готовить:
- Картофель тщательно вымойте щёткой. Кожуру не чистите — она даёт ту самую текстуру.
- Нарежьте картофель дольками или четвертинками (в зависимости от размера).
- Смешайте в миске масло, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, паприку и тимьян.
- Залейте картофель получившейся смесью, перемешайте.
- Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 200 °C 35–40 минут до золотистого цвета.
Овощи гриль в духовке
Овощи гриль в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mykolal Mykolal
Летний вариант гарнира — запечённые кабачки, перец и баклажаны. Быстро, полезно, ярко. Подходит и к мясу, и как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Кабачки — 2 шт.
- Баклажаны — 2 шт.
- Перец сладкий — 3 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Оливковое масло — 3 ст. ложки
- Соль, перец, итальянские травы — по вкусу
Температура: 190 °C
Время запекания: 30–35 минут.
Как готовить:
- Нарежьте баклажаны кружками толщиной 0,7–1 см (чтобы не подгорали по краям и пропекались внутри), кабачки — так же, перец — полосками.
- Смешайте в миске масло, чеснок, соль и травы.
- Залейте овощи смесью, перемешайте.
- Выложите овощи в один слой на противень — если насыпать горкой, они будут «париться», а не запекаться. Запекайте 30–35 минут при 190 °C, пока овощи не станут мягкими и не подрумянятся.
Мясо по‑французски с картофелем и сыром
Мясо по-французски с картофелем и сыром — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia
Классика советских праздников. Картофель, мясо, лук, майонез и сыр — всё просто, сытно и вкусно. Готовится быстро, съедается ещё быстрее.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Свинина (вырезка) — 600 г
- Картофель — 600 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Сыр твёрдый — 200 г
- Майонез — 200 г
- Соль, перец — по вкусу
Температура: 180 °C
Время запекания: 40–45 минут.
Как готовить:
- Мясо нарежьте поперёк волокон на куски толщиной 0,8–1 см. Отбейте, посолите, поперчите.
- Картофель нарежьте кружками толщиной 3–4 мм.
- В форму для запекания выложите слоями: картофель — лук — мясо — лук — картофель (так мясо лучше пропечётся, а нижний слой не подгорит).
- Промажьте майонезом. Сверху щедро посыпьте тёртым сыром.
- Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до румяной корочки.
Куриные крылышки в медово‑соевом соусе
Нежные куриные крылышки в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Tatiana Volgutova
Крылышки, которые со стола исчезают в первую очередь. Сладко-солоноватые, с оригинальным вкусом— идеальная закуска для вечеринки или ужин для всей семьи.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Куриные крылышки — 1 кг
- Соевый соус — 4 ст. ложки
- Мёд — 2 ст. ложки
- Чеснок — 3 зубчика
- Имбирь (свежий) — 1 ст. ложка (тёртый)
- Кунжут для посыпки
Температура: 190 °C
Время запекания: 30–35 минут, переворачивая каждые 10 минут.
Как готовить:
- Крылышки промойте и обсушите.
- Смешайте соевый соус, мёд, пропущенный через пресс чеснок и тёртый имбирь. Маринуйте крылышки 30 минут (можно и дольше).
- Выложите на противень с пергаментом. Запекайте при 190 °C 30–35 минут, переворачивая каждые 10 минут.
- Готовые крылышки посыпьте кунжутом уже после запекания, чтобы он не подгорел.
Фаршированные перцы, запечённые в духовке
Фаршированные перцы в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sara Chef
Перцы с мясом и рисом — знакомая всем классика. В отличие от голубцов, перцы запекаются без варки и не разваливаются.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Перец сладкий — 8–10 шт.
- Фарш (говядина + свинина) — 600 г
- Рис — 100 г
- Лук — 1 шт.
- Сметана — 200 г
- Томатная паста — 2 ст. ложки
- Соль, перец — по вкусу
Температура: 180 °C
Время запекания: 40–45 минут.
Как готовить:
- Рис отварите до полной готовности и остудите (так он точно дойдёт в духовке и не останется жёстким). Лук мелко нарежьте.
- Смешайте фарш, рис, лук, соль и перец.
- У перцев срежьте шляпки, удалите семена. Нафаршируйте.
- В форме смешайте сметану с томатной пастой и стаканом воды. Выложите перцы.
- Запекайте при 180 °C 40–45 минут. Подавайте с соусом из формы.
Индейка, запечённая целиком
Запеченная индейка — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Индейка — мясо, которое часто пересушивают. Но в духовке она получается сочной, если знать пару приёмов. Этот рецепт — для праздничного стола.
Ингредиенты (на 8–10 порций):
- Индейка целая — 4–5 кг
- Сливочное масло — 100 г
- Чеснок — 6 зубчиков
- Розмарин, тимьян — по несколько веточек
- Соль, перец — по вкусу
Температура: 160–170 °C
Время запекания: 3,5–4 часа (для индейки 4–5 кг). Обязательно проверяйте внутреннюю температуру мяса — она должна быть не ниже 75 °C в бедре.
Как готовить:
- Индейку обсушите, натрите солью и перцем.
- Смешайте размягчённое масло с пропущенным через пресс чесноком и рублеными травами. Натрите этой смесью индейку со всех сторон.
- Поместите в форму для запекания. На дно формы лучше налить бульон или положить овощи — так индейка будет сочнее и ароматнее.
- Накройте фольгой и запекайте при 160–170 °C 3,5–4 часа. За 30 минут до готовности фольгу снимите, увеличьте температуру до 190 °C для корочки.
Утка с яблоками в духовке
Утка с яблоками в духовке — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sweet marshmallow
Утка с яблоками — классика праздничного стола. Кисло‑сладкие яблоки оттеняют жирное мясо, делая его сочным и ароматным.
Ингредиенты (на 4–5 порций):
- Утка целая — 2–2,5 кг
- Яблоки кисло‑сладкие — 5–6 шт.
- Мёд — 1 ст. ложка
- Соевый соус — 1 ст. ложка
- Соль, перец — по вкусу
Температура: 170–180 °C
Время запекания: 2–2,5 часа (первые 1,5–2 часа — в рукаве, затем раскрыть и довести до румяной корочки).
Как готовить:
- Утку обсушите. Натрите солью и перцем.
- Яблоки нарежьте дольками (кожуру не удаляйте).
- Нафаршируйте утку яблоками.
- Смешайте мёд и соевый соус — это для глазури.
- Запекайте утку в рукаве при 170–180 °C. За 15–20 минут до конца раскройте рукав, смажьте утку глазурью и включите обдув — так получится румяная корочка без горелой глазури.
Частые вопросы
При какой температуре лучше запекать мясо в духовке?
Для свинины и говядины — 180–190 °C (при 200 °C снаружи быстро образуется корочка, а внутри мясо может не успеть дойти).
Для крупных кусков (индейка, целая курица) — 160–170 °C: так мясо пропекается равномерно и остаётся сочным.
Для рыбы — 180–190 °C; при 200 °C тонкие куски легко пересушить, лучше держать чуть ниже и ориентироваться на текстуру.
Как не пересушить курицу или индейку при запекании?
Фольга или рукав для запекания — главные помощники: они удерживают пар и сок. Ещё один рабочий приём — положить на дно формы 1–2 стакана бульона или добавить овощи (лук, морковь, сельдерей): испаряющаяся влага не даёт мясу пересохнуть. И старайтесь не открывать духовку первые 40–60 минут: каждый раз температура внутри падает на 10–15 °C, и мясо дольше готовится.
Нужно ли накрывать блюдо фольгой при запекании?
Да, если хотите сочное мясо. Фольга удерживает влагу и пар внутри.
Открывать фольгу лучше за 20–30 минут до готовности, чтобы появилась румяная корочка.
Важно: не прижимайте фольгу вплотную к продукту — оставьте небольшой зазор, чтобы пар циркулировал, а не скапливался каплями.
Как разогреть духовку правильно перед готовкой?
Включите духовку за 20–30 минут до закладки блюда. Установите нужную температуру и дождитесь полного прогрева.
Большинство электрических духовок подают звуковой сигнал или гасят индикатор, когда набрали заданный режим.
В газовых духовках ориентируйтесь на лампочку и проверьте температуру термометром-щупом: заводские индикаторы бывают неточными, а разница в 15–20 °C сильно влияет на результат.
Заключение
Духовка — это действительно просто: загрузил, выставил таймер — и можно заниматься своими делами. Мясо, рыба, овощи, целая курица или праздничная утка — всё это готовится без постоянного контроля, если держать в голове пару правил: не гнаться за высокой температурой, не открывать дверцу без нужды и проверять готовность термометром. Сохраните этот материал и возвращайтесь к нему, когда будете думать, что приготовить в следующий раз — пусть запекание всегда будет удачным.
А если после духовки хочется мяса с дымком — загляните в подборку «Шашлык и мангал: маринады и рецепты». Готовите чаще на мультиварке?