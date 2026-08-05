Стреляли, били кувалдой, взрывали: Сколько было покушений на мумию Ленина и кто хотел убить мертвеца

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года, однако даже после смерти продолжал становиться мишенью для ненавистников советской власти. На протяжении десятилетий в тело вождя стреляли из пистолета, саркофаг пытались разбить ногой и кувалдой, а однажды прямо в траурном зале прогремел мощный взрыв. Некоторые нападения больше напоминали отчаянные одиночные акции, другие же привели к человеческим жертвам. Life.ru рассказывает, сколько покушений на самом деле пережил мавзолей, кем были нападавшие и почему сведения о самой кровавой атаке советские власти долго скрывали.

Первый выстрел после смерти: что произошло в мавзолее 19 марта 1934 года

Кто пытался выстрелить в тело Ленина 19 марта 1934 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

После смерти Владимира Ленина его тело превратилось в один из главных символов советской власти. Уже 27 января 1924 года гроб поместили во временный деревянный мавзолей на Красной площади, а в октябре 1930 года на его месте появилось знакомое всем гранитное здание по проекту Алексея Щусева. Миллионы людей приходили сюда как к государственной святыне, однако для других мавзолей был олицетворением режима, с которым они хотели свести счёты. Точно ответить, сколько раз покушались именно на тело Ленина, непросто. В открытых источниках можно найти сведения как минимум о девяти известных атаках, совершённых с 1934-го по 1973 год. Семь раз целью становились тело или саркофаг, ещё два нападения пришлись на само здание и его вход.

Первое известное покушение произошло ровно через 10 лет после появления мавзолея. Вечером 19 марта 1934 года работник совхоза «Прогресс» Митрофан Никитин вошёл в траурный зал с револьвером системы «Наган». Он намеревался выстрелить в тело Ленина, однако охрана и посетители успели вмешаться. Поняв, что его задержат, Никитин застрелился на месте. Ни тело вождя, ни саркофаг не пострадали.

В карманах погибшего нашли предсмертное письмо. Судя по его содержанию, Никитин обвинял советское руководство в голоде, эпидемиях, бедственном положении людей и злоупотреблениях на местах. Для него Ленин оставался символом системы даже спустя десять лет после смерти. Документы об этом происшествии долго хранились под грифом секретности, поэтому позднее возникли разные версии: по одной из них, Никитин успел сделать несколько выстрелов и промахнулся, по другой — его остановили прежде, чем он попал в цель.

Как началась серия нападений в 1950-х

Что произошло в мавзолее 5 ноября 1957 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Следующая волна атак пришлась на конец 1950-х годов. 5 ноября 1957 года москвич А.Н. Романов бросил в сторону мавзолея бутылку с чернилами. До тела Ленина он не добрался, но сам выбор цели превращал обычное хулиганство в демонстративный вызов власти. В то время в траурном зале находилось уже два саркофага: после смерти Иосифа Сталина 5 марта 1953 года его забальзамированное тело поместили рядом с Лениным. Оно оставалось там до ночи на 1 ноября 1961 года.

20 марта 1959 года другой посетитель пронёс внутрь молоток и метнул его в стекло саркофага Ленина. Стекло разбилось, однако сведения о повреждении тела в источниках расходятся. Этот случай показал, что почётный караул у входа защищал государственный ритуал, но обычный поток посетителей всё ещё позволял человеку с небольшим предметом подобраться почти вплотную к телу.

Удар ногой, который действительно ранил Ленина

Как К.Н. Минибаев повредил тело Ленина 14 июля 1960 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Самая опасная атака без применения взрывчатки произошла 14 июля 1960 года в 14 часов 25 минут. Житель Фрунзе К.Н. Минибаев вскочил на ограждение возле саркофага и с силой ударил ногой по стеклу. На этот раз оно не выдержало: мелкие осколки осыпали лицо и кисти рук Ленина. Сотрудников лаборатории срочно вызвали в мавзолей, чтобы извлечь стекло и устранить повреждения.

В секретной докладной записке министра здравоохранения СССР Сергея Курашова сообщалось о разрыве кожи над правой бровью длиной около сантиметра и нескольких менее серьёзных повреждениях. Специалисты восстановили пострадавший участок разработанным в лаборатории методом. На следствии Минибаев заявил, что задумал разрушить гроб ещё в 1949 году, а 13 июля 1960-го специально прилетел для этого в Москву. После происшествия саркофаг пришлось дополнительно укреплять, а мавзолей — закрывать для восстановительных работ.

Почему охрана не могла остановить новые атаки

Кто бросил камень в саркофаг Ленина 9 сентября 1961 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Уже 9 сентября 1961 года посетительница Л.А. Смирнова, проходя мимо саркофага, плюнула в стекло, выкрикнула оскорбление и бросила камень, заранее завёрнутый в носовой платок. Стекло снова разбилось. 24 апреля 1962 года бухгалтер-пенсионер А.А. Лютиков из Павловского Посада повторил почти тот же приём, но его камень не причинил телу вреда. Следствие установило, что до нападения Лютиков около двух лет отправлял антисоветские письма в редакции газет, государственные учреждения и иностранные посольства.

29 марта 1966 года житель Краснодарского края Г.В. Ватинцев попытался разбить саркофаг уже кувалдой. Усиленное стекло выдержало удар. К этому времени охрана умела распознавать очевидное оружие, однако камень, инструмент или другой тяжёлый предмет всё ещё можно было спрятать под одеждой. Нападавших нередко признавали психически нездоровыми и направляли на принудительное лечение, а сведения о случившемся почти не появлялись в советской прессе.

Взрыв у входа в мавзолей в 1967 году

Что известно о взрыве возле Мавзолея Ленина в 1967 году? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В сентябре 1967 года нападения перешли на новый уровень. Житель Каунаса по фамилии Крысанов привёл в действие самодельную бомбу возле входа в мавзолей. Сам подрывник и несколько находившихся рядом людей погибли, были раненые. Тело Ленина не пострадало, поскольку взрыв произошёл снаружи, однако трагедия показала, что под угрозой теперь находятся не только саркофаг и мавзолей, но и тысячи посетителей Красной площади.

Точную дату, число жертв и мотив Крысанова советские власти публично не раскрывали. В поздних публикациях его называли то убеждённым противником советской власти, то психически больным человеком, но надёжных доказательств ни одной из версий нет. После теракта конструкцию саркофага начали серьёзно усиливать. Новый защитный комплекс с металлическими креплениями и бронестеклом установили в апреле 1973 года. Через несколько месяцев выяснилось, насколько своевременным оказалось это решение.

Самый кровавый теракт в мавзолее 1 сентября 1973 года

Что произошло в Мавзолее Ленина 1 сентября 1973 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В субботу, 1 сентября 1973 года, на Красной площади было особенно много детей. После школьных линеек классы приводили на экскурсии к главной советской святыне. Мужчина в плаще смешался с потоком посетителей, прошёл контроль и приблизился к саркофагу. Около полудня он привёл в действие спрятанное под одеждой самодельное взрывное устройство. Основной удар пришёлся на бронестекло — оно выдержало и тело Ленина осталось невредимым.

Людям повезло меньше. Вместе с подрывником погибли шедшие за ним супруги из Астрахани, ещё 16 человек получили ранения, среди них четверо школьников. Взрывная волна отбросила солдат Кремлёвского полка и сотрудников охраны. На место прибыли председатель КГБ СССР Юрий Андропов, его заместитель Георгий Цинёв и комендант Кремля Сергей Шорников, однако в газетах и по телевидению о теракте не сообщили.

Долгое время преступника называли неизвестным, от него остались лишь фрагменты тела и обрывки документов. Позднее опубликованные архивные материалы позволили связать взрыв с 34-летним каменщиком Николаем Саврасовым из Горловки. Он был трижды судим, а перед поездкой в Москву, по версии следствия, убил свою сожительницу. Взрывчатку Саврасов получил от знакомого шахтёра якобы для глушения рыбы. Политический мотив доказать не удалось: в документах КГБ подрывника описывали как психически неуравновешенного человека, стремившегося громким преступлением оставить своё имя в истории.

Так сколько же нападений пережили мавзолей и тело Ленина? Если считать только наиболее известные происшествия с 1934-го по 1973 год, получается девять атак. Семь из них были направлены непосредственно против тела или саркофага. Но ни выстрелы, ни камни, ни кувалда, ни взрывчатка не помогли нападавшим добиться цели. Каждая новая атака лишь превращала мавзолей в ещё более неприступную крепость, а многолетняя секретность окружала его дополнительным слоем тайн.

Однако история этого места началась задолго до появления мавзолея. Совсем рядом, за Кремлёвской стеной, уже семь столетий стоит другой символ государственной власти и русской истории — Успенский собор. Правда, храм, который мы видим сегодня, совсем не тот, что заложили в 1326 году. Почему первый собор исчез и какие испытания пережила главная святыня Кремля, Life.ru рассказал в свежем материале.