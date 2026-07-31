Прообраз Coca-Cola найден в архивах флорентийского монастыря

Во Флоренции настоятель монастыря Сан-Марко нашёл в старых архивах рецепт лекарственного напитка из листьев коки и орехов кола. Документ датируют концом XIX века. Возможно, это был один из прообразов знаменитой Coca-Cola, пишет британское издание The Guardian.

В рецепте описывается тонизирующий винный эликсир: вино с добавлением 10 граммов боливийской коки и 30 граммов орехов кола. Монахи рекламировали его как средство для восстановления сил и душевного равновесия.

Точной даты на бумаге нет, но исследователи считают, что рецепт появился в конце XIX века. Тогда монастырь торговал листьями коки, которые миссионеры привозили из Боливии. Международный контроль над ними ввели только в 1961 году.

Ранее в Москве провели слепую дегустацию газировки — 106 человек оценили 34 образца, включая 10 видов колы. Лучше всех оказалась российская продукция: «Кола от Мартина» из Московской области (4,09 балла), «Добрый Кола» (4,03) и Finch Classic Cola (4,01). Оригинальный Evervess получил 3,71, а импортные Pepsi и Coca-Cola показали худшие результаты — 2,8 и 3,14 балла соответственно. Иностранная газировка провалилась, а отечественная заняла первые места.