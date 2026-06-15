В Россию через страны СНГ завезли афганской Coca-Cola на 14 млрд рублей

Афганистан за два года поставил в Россию напитков Coca-Cola на сумму от 10 до 14 миллиардов рублей. Это выяснил телеграм-канал Mash Money, проанализировав данные о поставках через страны СНГ.

В общей сложности за 2024–2026 годы из Афганистана отгрузили примерно 100–140 миллионов банок и бутылок Coca-Cola, Fanta и Sprite. Формально основная часть этого объёма направлялась в Казахстан и другие государства Содружества. Однако на деле эти страны служат лишь перевалочным пунктом, откуда товар массово уходит на полки российских магазинов, где официальные поставки прекратились, а спрос никуда не делся.

Согласно таможенной статистике, за указанный период через границу прошло около 1,9 тысячи партий продукции линейки Coca-Cola Company. Этот объём эквивалентен 28–39% от трёхлетней мощности кабульского завода Habib Gulzar, способного выпустить 360 миллионов единиц за то же время.

Сегодня такой напиток можно без труда отыскать на маркетплейсах, у оптовых продавцов и в мелких торговых точках. Более того, продукция добралась уже и до некоторых крупных розничных сетей.

Тем не менее отечественная кола одержала победу в слепой дегустации, получив самые высокие оценки от российских потребителей. В мероприятии приняли участие 106 человек. Дегустаторы вслепую оценивали 34 образца безалкогольных газированных напитков, в том числе десять видов колы, по четырёхбалльной системе. В тройку лидеров вошли исключительно российские производители.