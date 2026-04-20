Отечественная кола стала лидером слепой дегустации среди россиян

В ходе слепой дегустации, проведённой 16 апреля в Москве, отечественная кола получила наивысшие баллы от россиян. В конкурсе «Идеальный выбор» приняли участие 106 человек, которые оценили 34 образца безалкогольных газированных напитков (в том числе десять образцов колы) по четырёхбалльной системе.

Как рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, лучшие оценки получили «Кола от Мартина классическая» от ООО «Мартин» из Электроуглей Московской области (4,09 балла), «Добрый Кола» от АО «Мултон» из Москвы (4,03 балла) и Finch Classic Cola от ООО «Гифт» из Нижнего Новгорода (4,01 балла). Оригинальный Evervess набрал 3,71 балла, Evervess ваниль — 3,68, «Байкал» — 3,44.

Худшие результаты показали импортные образцы. Pepsi Cola турецкого производства получила 2,8 балла, Cool Cola от «Очаково» — 2,92, Coca-Cola Classic импортного производства — 3,14, а «Черноголовка Кола» — 3,16 балла, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Ранее невролог рассказал, какие недуги «лечат» кока-колой и чем это чревато. По его словам, кола способна немного облегчить головную боль при пониженном давлении, но при мигрени самолечение этим напитком не рекомендуется.