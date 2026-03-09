Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 14:22

Российские туристы в Азии литрами пьют колу при отравлении. Токсиколог объяснил, чем аукнется такое «лечение»

Токсиколог Борозденко: Лечение колой при отравлении грозит язвой и обезвоживанием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cfg1978

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cfg1978

Российские туристы, отдыхающие в Азии, нашли необычный способ борьбы с желудочными инфекциями — они начали пить колу литрами. В какой-то момент среди путешественников распространилось мнение, что газировка защищает от отравлений и помогает справиться с непривычной местной едой. Многие туристы уверяют, что метод действительно работает.

Однако токсиколог Денис Борозденко в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ предупредил: такое «лечение» может доставить не менее неприятные проблемы со здоровьем, чем само отравление. Огромное количество сахара в коле провоцирует диарею, а кислоты, содержащиеся в напитке, при постоянном употреблении раздражают слизистую желудка и могут привести к язве.

При дискомфорте от острой еды на отдыхе эксперт советует не экспериментировать с газировкой, а выпить сладкого чаю или обычной минералки, не забывая про медикаменты.

Кровавые пузырьки: Правда ли кока-кола разъедает желудок
Кровавые пузырьки: Правда ли кока-кола разъедает желудок

Ранее Life.ru рассказывал, что во Владивостоке 12-летний ребёнок был доставлен в больницу с кровавой рвотой, причиной которой стало обострение эрозийного гастрита, усугублённого длительным употреблением колы. Теперь ему предстоит длительное лечение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • SHOT проверка
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar