Российские туристы в Азии литрами пьют колу при отравлении. Токсиколог объяснил, чем аукнется такое «лечение»

Российские туристы, отдыхающие в Азии, нашли необычный способ борьбы с желудочными инфекциями — они начали пить колу литрами. В какой-то момент среди путешественников распространилось мнение, что газировка защищает от отравлений и помогает справиться с непривычной местной едой. Многие туристы уверяют, что метод действительно работает.

Однако токсиколог Денис Борозденко в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ предупредил: такое «лечение» может доставить не менее неприятные проблемы со здоровьем, чем само отравление. Огромное количество сахара в коле провоцирует диарею, а кислоты, содержащиеся в напитке, при постоянном употреблении раздражают слизистую желудка и могут привести к язве.

При дискомфорте от острой еды на отдыхе эксперт советует не экспериментировать с газировкой, а выпить сладкого чаю или обычной минералки, не забывая про медикаменты.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Владивостоке 12-летний ребёнок был доставлен в больницу с кровавой рвотой, причиной которой стало обострение эрозийного гастрита, усугублённого длительным употреблением колы. Теперь ему предстоит длительное лечение.