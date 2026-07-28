Древняя показуха: Учёные доказали, что богатые могилы не означали роскошь при жизни

Анализ останков из итальянского некрополя возрастом 2700 лет показал, что богатое убранство могилы не гарантировало её владельцу хорошего питания при жизни. Результатами исследования, разрушающего привычные представления о социальном неравенстве, поделился Journal of Archaeological Science.

Международная группа учёных из университетов Кордовы и Пизы изучила изотопы углерода, азота и серы в костях и зубах людей, похороненных в Новиларе. Этот могильник принадлежал пиценской культуре, существовавшей в центральной Италии до возвышения Рима. Химические следы, впитанные тканями организма, позволили восстановить реальный рацион древних обитателей. Выяснилось, что основу их стола составляли злаки и мясо наземных животных, а рыбу они практически не ели, хотя до Адриатического моря было всего шесть километров.

Находки зафиксировали явное гендерное неравенство в доступе к еде: мужчины потребляли значительно больше животного белка, нежели женщины. Однако главный сюрприз преподнесло сопоставление диеты и погребального инвентаря. У покойников, чьи могилы ломились от янтарных украшений и оружия, не обнаружилось изотопных доказательств более качественного питания. Ели они в точности то же самое, что и люди, похороненные скромно, без единой ценной вещи.

Исследовательница Зита Лаффранчи пояснила, что предметы в захоронении нельзя напрямую интерпретировать как маркер прижизненного статуса. Социальное неравенство, транслируемое богатой могилой, часто являлось символическим конструктом, созданным уже после смерти. Решения о пышности похорон принимали оставшиеся в живых родственники, руководствуясь собственными традициями и представлениями. Кроме того, анализ указал на мобильность древнего населения: до 6,4% жителей оказались пришлыми из отдалённых регионов.

Ранее сообщалось, что человеческое зрение могло возникнуть благодаря крошечному одноглазому предку, жившему почти 600 миллионов лет назад. К такому выводу пришли исследователи Лундского университета и Университета Сассекса. Древний червеобразный организм обитал в океане, питался планктоном и, как предполагают учёные, изначально имел парные светочувствительные структуры, которые исчезли из-за малоподвижного образа жизни.