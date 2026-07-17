Учёные нашли следы тренировок с оружием у египетских принцесс

Древнеегипетские принцессы могли владеть луком, кинжалами и другими видами оружия, а не просто получать их в качестве погребальных символов. На это указывают результаты исследования останков представителей царской семьи, живших почти четыре тысячи лет назад.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology. Учёные изучили шесть царских мумий, найденных в некрополе Дахшур ещё в 1890-х годах. После раскопок останки передали Египетскому музею в Каире, где они на десятилетия оказались забыты. Коллекцию вновь обнаружили во время музейной инвентаризации в 2020 году.

Пять мумий принадлежали женщинам. Среди них были Ита, Хенмет и Итаверет, которых считают дочерьми фараона Аменемхета II, а также принцесса Нуб-Хотеп и ещё одна женщина, предположительно царская дочь Сатхатхормерит. Шестым человеком оказался царь Хор. Вместе с ними в гробницах нашли луки, стрелы, булавы и кинжал.

Исследователи обратили внимание на участки костей, к которым при жизни крепились мышцы и сухожилия. У некоторых принцесс они были особенно развиты в плечах, предплечьях и кистях. Авторы работы предположили, что такие изменения могли возникнуть из-за регулярного натягивания тетивы, удержания оружия и других повторяющихся физических нагрузок.

Так, у умершей примерно в 28–34 года Иты обнаружили выраженные места крепления мышц правого плеча, руки и кисти. Учёные связали их с постоянным использованием оружия, в том числе кинжала, найденного в её гробнице. Останки Итаверет, по мнению авторов, указывают на занятия стрельбой из лука. При жизни она также пережила переломы рёбер и стопы.

На костях некоторых женщин сохранились следы хорошо заживших травм. Авторы допускают, что повреждения могли быть получены во время охоты, тренировок, падений или других активных занятий. Качественное заживление при этом говорит о доступе членов царской семьи к развитой для своего времени медицинской помощи.