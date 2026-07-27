Человеческие глаза могли произойти от единственного глаза древнего «циклопа» — неожиданное открытие учёных
SD: Учёные связали происхождение человеческих глаз с древним «циклопом»
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Человеческое зрение могло появиться благодаря крошечному одноглазому предку, жившему почти 600 миллионов лет назад. К такому выводу пришли исследователи Лундского университета и Университета Сассекса, сообщает ScienceDaily.
Древнее существо напоминало червя, обитало в океане и питалось планктоном. Учёные предполагают, что изначально у него были парные светочувствительные структуры, но из-за малоподвижного образа жизни они постепенно исчезли.
При этом организм сохранил скопление клеток в центре головы. Примитивный орган не создавал полноценное изображение, зато помогал отличать день от ночи и определять направление вверх.
Позже потомки этого создания снова начали активно плавать. Части центральной зрительной системы перестроились, а на их основе сформировалась новая пара органов, способных различать окружающие объекты.
Такая эволюционная схема может объяснить, почему сетчатка позвоночных развилась из мозговой ткани. У насекомых и кальмаров структуры, отвечающие за восприятие света, возникли другим путём — из наружных тканей головы.
След древнего «третьего глаза», по версии авторов работы, сохранился и у современного человека. Его наследником могла стать шишковидная железа, которая вырабатывает мелатонин и помогает организму подстраивать сон под смену света и темноты.
Ранее Life.ru писал, что искусственный интеллект научился оценивать риск болезни Альцгеймера по снимкам сетчатки. Алгоритм проанализировал данные более 40 тысяч человек и обнаружил связь между состоянием глазного дна и скрытыми процессами старения нервной системы.
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